Romário teve vídeo falso circulando nas redes - Divulgação

Romário teve vídeo falso circulando nas redes Divulgação

Publicado 27/09/2026 16:31

O senador Romário, de 60 anos, se pronunciou por meio da sua assessoria a respeito de um vídeo falso que utiliza sua imagem e sua voz, para atribuir um falso comentário seu a supostas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito do Flamengo e das bets. O conteúdo foi produzido por inteligência artificial e viralizou nas redes sociais.

Romário reforçou que não produziu qualquer vídeo e que também não fez convocações aos torcedores do Flamengo sobre a situação. O conteúdo foi produzido a partir de manipulações com a utilização de inteligência artificial.

O senador também reforçou que não é a primeira vez em que ele foi vítima de falsos vídeos gerados por inteligência artificial. Romário destacou a gravidade desse tipo de conteúdo.

Em seu segundo mandato como senador pelo Rio de Janeiro, Romário está sem partido. O político se desligou do Partido Libertal (PL) em agosto.

Confira o posicionamento oficial do senador:

"O senador Romário informa que é falso o vídeo que circula nas redes sociais utilizando sua imagem e sua voz para atribuir a ele declarações sobre supostas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a respeito do Flamengo, das bets e um pedido de reação da torcida rubro-negra.



Romário não gravou o vídeo, não fez as declarações apresentadas e não convocou a torcida do Flamengo a qualquer tipo de reação. O conteúdo foi manipulado com uso de inteligência artificial para simular sua voz e atribuir ao senador falas que nunca foram feitas por ele.



Esta não é a primeira vez que a imagem e a voz de Romário são utilizadas na produção de vídeos falsos. Outros conteúdos manipulados por inteligência artificial já circularam nas redes sociais atribuindo ao senador declarações que ele jamais fez.



Romário alerta para a gravidade desse tipo de manipulação e orienta que quaisquer declarações atribuídas a ele sejam conferidas em seus canais oficiais de comunicação antes de serem compartilhadas.



As medidas cabíveis para identificar os responsáveis pela produção e divulgação do conteúdo estão sendo avaliadas pela equipe jurídica."