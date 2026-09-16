O senador se reuniu com o prefeito Furlani e vereadores do município - Foto: Divulgação

O senador se reuniu com o prefeito Furlani e vereadores do municípioFoto: Divulgação

Publicado 16/09/2026 19:10

O senador Romário esteve em Barra Mansa durante dois dias, na terça-feira (15) e nesta quarta-feira (16), com o Gabinete de Rua. Durante a agenda no município, o parlamentar se reuniu com o prefeito Furlani e com os vereadores Deco, Rayane Braga, Bruno Oliveira, Júnior da Van, Gustavo Gomes, Eduardo Pimentel, Casé e Klevis para ouvir as principais demandas da cidade. Durante a passagem pela cidade, Romário também entregou uma publicação com um resumo das principais ações e projetos de seus 11 anos de atuação no Senado Federal.

A saúde aparece como principal área entre os recursos destinados pelo mandato ao município. Ao todo, foram mais de R$ 50 milhões em emendas indicadas para Barra Mansa, com valores destinados ao Fundo Municipal de Saúde e à Santa Casa. Entre os recursos estão R$ 25 milhões para o custeio da saúde, além de R$ 13,26 milhões e R$ 10,18 milhões destinados à Santa Casa de Barra Mansa. Também foram destinados outros valores para custeio e compra de equipamentos hospitalares.

Segundo o senador, os recursos direcionados à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa contribuíram para a estrutura atual da unidade, que atende 27 municípios da região pelo SUS e é referência nas áreas de oncologia, traumatologia e cardiologia. A instituição também recebeu a Certificação Diamante da Unimed.

Durante a visita à Santa Casa, Romário foi recebido pelo secretário municipal de Saúde, Dr. Sérgio, pelo provedor Édson Pimentel e pelo diretor da instituição, Fernando Moreira. Ainda de acordo com as informações apresentadas durante a agenda, a destinação de emendas para a área da saúde colocou a rede municipal de Barra Mansa em primeiro lugar em atenção básica entre os municípios do estado.

Para Romário, a visita ao município permite acompanhar de perto as demandas da população e aproximar as decisões tomadas em Brasília da realidade de quem utiliza os serviços públicos, principalmente na área da saúde.

“A saúde sempre foi uma prioridade do meu mandato. Destinar recursos para essa área significa melhorar o atendimento e o cuidado para quem precisa. Vim a Barra Mansa para prestar contas do nosso trabalho, mas principalmente para saber onde podemos continuar ajudando”, afirmou o senador.