O homem foi levado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada - Foto: Reprodução

O homem foi levado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registradaFoto: Reprodução

Publicado 15/09/2026 16:02

Um homem suspeito de participação em homicídios e apontado pela polícia como integrante do Comando Vermelho (CV) foi preso nesta terça-feira (15), em uma casa no condomínio Novo Horizonte, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa . Com ele, as forças de segurança apreenderam uma pistola P58 calibre .380 com numeração suprimida, munições e materiais relacionados ao tráfico de drogas.

A ocorrência teve início a partir de uma informação obtida pela Polícia Militar, do 33º Batalhão de Polícia Militar (Angra dos Reis), que estava de folga em Barra Mansa. A PM repassou os dados ao setor de inteligência (P2) da 3ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), que comunicou a situação à 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa). A operação contou ainda com o reforço de policiais do GAT II.

Durante a ação, foram apreendidas a pistola calibre .380, seis munições .380 e 13 munições calibre .38, além de dois cadernos com anotações do tráfico, dois aparelhos celulares, um rádio comunicador Baofeng e uma touca ninja.

Segundo a polícia, o preso pertence ao Comando Vermelho e é investigado por possível participação em homicídios. A apreensão dos celulares e dos cadernos também poderá contribuir para o avanço das investigações sobre a atuação do grupo criminoso na região.

O homem foi levado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Não obtivemos reposta da defesa do suspeito.