O homem foi levado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registradaFoto: Reprodução

Mais artigos de Luan Campos
Luan Campos
Um homem suspeito de participação em homicídios e apontado pela polícia como integrante do Comando Vermelho (CV) foi preso nesta terça-feira (15), em uma casa no condomínio Novo Horizonte, no bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa. Com ele, as forças de segurança apreenderam uma pistola P58 calibre .380 com numeração suprimida, munições e materiais relacionados ao tráfico de drogas.
A ocorrência teve início a partir de uma informação obtida pela Polícia Militar, do 33º Batalhão de Polícia Militar (Angra dos Reis), que estava de folga em Barra Mansa. A PM repassou os dados ao setor de inteligência (P2) da 3ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), que comunicou a situação à 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa). A operação contou ainda com o reforço de policiais do GAT II.
Durante a ação, foram apreendidas a pistola calibre .380, seis munições .380 e 13 munições calibre .38, além de dois cadernos com anotações do tráfico, dois aparelhos celulares, um rádio comunicador Baofeng e uma touca ninja.
Segundo a polícia, o preso pertence ao Comando Vermelho e é investigado por possível participação em homicídios. A apreensão dos celulares e dos cadernos também poderá contribuir para o avanço das investigações sobre a atuação do grupo criminoso na região.
O homem foi levado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. Não obtivemos reposta da defesa do suspeito.