O caso foi registrado na Delegacia de Barra MansaFoto: Reprodução/Internet
Ataque a tiros deixa três baleados e um ferido no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa
Vítimas, entre 18 e 45 anos, foram atingidas por disparos feitos de dentro de um carro; ninguém foi preso e motivação é investigada
Ataque a tiros deixa três baleados e um ferido no bairro Santa Lúcia, em Barra Mansa
Vítimas, entre 18 e 45 anos, foram atingidas por disparos feitos de dentro de um carro; ninguém foi preso e motivação é investigada
Homem condenado por estupro de sobrinha é preso em Barra Mansa
Suspeito, de 25 anos, foi sentenciado a 21 anos de prisão em regime fechado; vítima tinha 12 anos à época dos abusos, segundo a Polícia Civil
PM apreende 40 kg de drogas e arsenal com fuzil em Barra Mansa
Operação do 28º BPM localizou material enterrado em barril; prejuízo ao tráfico é estimado em quase R$ 1 milhão, segundo a polícia
Homem é preso com quase 450 porções de drogas em Barra Mansa
Suspeito caminhava com sacola contendo cápsulas de cocaína e pedras de crack quando foi abordado pela PM no bairro Goiabal
Operação com drones prende três e apreende adolescente em condomínio de Barra Mansa
Ação conjunta das polícias Civil e Militar mirou área de influência do Comando Vermelho e prendeu suposto gerente do tráfico na região
Foragido condenado por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Barra Mansa
Homem de 31 anos havia sido condenado a mais de 10 anos de prisão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.