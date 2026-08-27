O caso foi registrado na Delegacia de Barra Mansa - Foto: Reprodução/Internet

O caso foi registrado na Delegacia de Barra MansaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 27/08/2026 09:47

Barra Mansa - Três homens foram baleados e um outro sofreu uma fratura na perna durante um ataque a tiros na noite de quarta-feira (26), em Três homens foram baleados e um outro sofreu uma fratura na perna durante um ataque a tiros na noite de quarta-feira (26), em Barra Mansa . O caso aconteceu no bairro Santa Lúcia, por volta das 20h. Os agentes foram até a Santa Casa para verificar uma vítima baleada, que havia dado entrada na unidade médica. Segundo a Polícia Militar, no hospital, três pessoas foram baleadas e uma quarta vítima sofreu uma fratura no fêmur ao tentar fugir durante o ocorrido.

Ainda de acordo com a PM, as vítimas disseram aos agentes que estavam na Rua João Neves Lima quando um carro com suspeitos, ainda não identificados, passou e efetuou disparos contra eles. A Polícia Militar informou ainda que as vítimas têm idades de 18, 19, 28 e 45 anos. A unidade médica informou que os três homens baleados estão orientados, lúcidos e estáveis. O estado de saúde da vítima com o ferimento na perna ainda não foi divulgado.

O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa, que é responsável pelas investigações. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso, e as identidades das vítimas e a motivação do crime eram desconhecidas.