O material apreendido foi encaminhado à 90ª Delegacia de PolíciaFoto: Reprodução/Internet
PM apreende 40 kg de drogas e arsenal com fuzil em Barra Mansa
Operação do 28º BPM localizou material enterrado em barril; prejuízo ao tráfico é estimado em quase R$ 1 milhão, segundo a polícia
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Homem é preso com quase 450 porções de drogas em Barra Mansa
Suspeito caminhava com sacola contendo cápsulas de cocaína e pedras de crack quando foi abordado pela PM no bairro Goiabal
Operação com drones prende três e apreende adolescente em condomínio de Barra Mansa
Ação conjunta das polícias Civil e Militar mirou área de influência do Comando Vermelho e prendeu suposto gerente do tráfico na região
Foragido condenado por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Barra Mansa
Homem de 31 anos havia sido condenado a mais de 10 anos de prisão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico
Homem é preso e dois adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas em Barra Mansa
Operação da Polícia Civil utilizou drone para localizar ponto de venda de entorpecentes no bairro Santa Inês
Mulher morre após ser atropelada na Via Dutra em Barra Mansa
Acidente aconteceu na altura do km 279 da rodovia; Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil apuram as circunstâncias da ocorrência
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