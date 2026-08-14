O material apreendido foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia - Foto: Reprodução/Internet

O material apreendido foi encaminhado à 90ª Delegacia de PolíciaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 14/08/2026 17:00

Barra Mansa - Uma operação da 2ª Companhia do 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM) terminou com a apreensão de aproximadamente 40 quilos de drogas, um fuzil calibre 5,56, uma submetralhadora 9 milímetros, uma pistola 9 milímetros e grande quantidade de munições, no fim da manhã desta sexta-feira (14), em Uma operação da 2ª Companhia do 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM) terminou com a apreensão de aproximadamente 40 quilos de drogas, um fuzil calibre 5,56, uma submetralhadora 9 milímetros, uma pistola 9 milímetros e grande quantidade de munições, no fim da manhã desta sexta-feira (14), em Barra Mansa . A operação envolveu agentes dos setores Fox e Golf.

A ação foi coordenada diretamente pelo comandante da 2ª Companhia, após a Polícia Militar receber informações sobre a existência de uma grande quantidade de entorpecentes escondida na região.

Durante a incursão, os policiais avistaram homens armados, que fugiram em direção a uma área de mata ao perceberem a aproximação das equipes. Os militares fizeram buscas na região e localizaram o material escondido em um barril enterrado. No local foram encontrados cerca de 40 quilos de cocaína, além de maconha e crack, junto com o fuzil calibre 5,56, a submetralhadora, a pistola de 9 mm e grande quantidade de munições dos calibres 5,56 e 9 mm.

Segundo a tenente, a estimativa inicial é de que a operação tenha provocado um prejuízo de quase R$ 1 milhão ao crime organizado, considerando as drogas, armas e demais materiais retirados de circulação. A região é apontada pela polícia como área de tentativa de atuação do Comando Vermelho, e a apreensão representa um golpe na estrutura logística do tráfico, principalmente pela quantidade de entorpecentes e pelo poder de fogo encontrado.

Apesar da fuga dos suspeitos para a mata, a operação permitiu à Polícia Militar localizar o esconderijo e retirar de circulação três armas, entre elas o fuzil, além das drogas e munições. O material apreendido foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência, perícia e continuidade das investigações para identificar os responsáveis pelo arsenal e pelos entorpecentes.