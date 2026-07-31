Acidente aconteceu na altura do km 279 da rodovia - Foto: Divulgação

Acidente aconteceu na altura do km 279 da rodoviaFoto: Divulgação

Publicado 31/07/2026 16:50

Barra Mansa - Uma mulher morreu na manhã desta sexta-feira (31) após ser atropelada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Uma mulher morreu na manhã desta sexta-feira (31) após ser atropelada na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa . O acidente aconteceu pela manhã, na altura do km 279, no sentido São Paulo, nas proximidades do bairro Cotiara.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi atingida inicialmente por um automóvel. Com o impacto, ela caiu sobre a pista e, devido ao intenso fluxo de veículos no horário, acabou sendo atropelada por outros automóveis, morrendo ainda no local.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista do primeiro veículo permaneceu no local e relatou que a mulher entrou repentinamente na pista, não sendo possível evitar o atropelamento. A Polícia Rodoviária Federal informou que será elaborado um Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST) para apurar as circunstâncias do acidente. A perícia da Polícia Civil também foi acionada e realizou os levantamentos no local.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. Até a publicação desta matéria, a identidade da mulher não havia sido divulgada.