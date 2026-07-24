Restos mortais de uma mulher foram localizados durante a capinagem de um terreno - Foto: Reprodução/Internet

Restos mortais de uma mulher foram localizados durante a capinagem de um terrenoFoto: Reprodução/Internet

Publicado 24/07/2026 15:45

Barra Mansa - Uma ossada humana, aparentemente de uma mulher, foi encontrada na noite de quinta-feira (23) em um terreno localizado no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa, no Sul Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, os restos mortais foram localizados durante um serviço de capinagem realizado no terreno. Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada.

Após a descoberta, uma equipe de perícia foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local, com o objetivo de reunir elementos que possam auxiliar na identificação da vítima e no esclarecimento das circunstâncias da morte.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa), que ficará responsável pelas investigações. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre a identidade da vítima nem sobre a causa da morte.