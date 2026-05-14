A apresentação será realizada no dia 24 de maio, no teatro do SESC - Foto: Divulgação

A apresentação será realizada no dia 24 de maio, no teatro do SESCFoto: Divulgação

Publicado 14/05/2026 10:22

Barra Mansa - O espetáculo “Gbin”, mais recente criação da Cia Xirê, chega ao Sesc Barra Mansa no próximo dia 24 de maio, às 15h, levando ao público uma proposta artística que une dança contemporânea, cultura afro-indígena e experiências sensíveis voltadas especialmente para crianças e famílias.



A montagem faz parte de uma circulação por unidades do Sesc no estado do Rio de Janeiro e propõe uma reflexão sobre diversidade cultural, pertencimento e aproximação entre corpos e diferentes formas de expressão. O nome do espetáculo vem da palavra iorubá “Gbìn”, que significa “plantar” ou “semear”, conceito que inspira toda a obra.



A proposta da peça é justamente semear novos olhares sobre a dança e ampliar o contato do público com movimentos, ritmos e estéticas inspiradas em matrizes afro-indígenas, ainda pouco presentes nos grandes circuitos culturais e midiáticos.



Segundo a diretora e coreógrafa Andrea Elias, o espetáculo nasce da ideia de aproximar pessoas por meio da arte e valorizar a diversidade cultural brasileira.



“A dança pode nos aproximar muito mais do que poderíamos imaginar, promovendo a redução das desigualdades a partir do encontro, em dança, dos olhares de crianças com corpos fenotipicamente e culturalmente afro-indígenas”, destacou.



Contemplado pelo edital Sesc Pulsar O Corpo Negro, o projeto possui temática fortemente afro-indígena e uma equipe técnica majoritariamente composta por profissionais negros, construindo uma poética inspirada no conceito de “oralitura”, desenvolvido pela pesquisadora Leda Martins.



Voltado ao público infantojuvenil, “Gbin” dialoga com a linguagem lúdica da infância ao mesmo tempo em que explora elementos centrais da dança contemporânea. A montagem busca estimular o olhar sensível das crianças, promovendo reconhecimento, representatividade e valorização de diferentes identidades culturais.



A Cia Xirê, fundada em 2003 por Andrea Elias, possui trajetória consolidada na pesquisa da dança contemporânea e na democratização do acesso à arte. Ao longo de mais de duas décadas, a companhia desenvolveu espetáculos e projetos pedagógicos voltados à formação de público, com apresentações realizadas no Brasil e em países como Argentina, Alemanha, Índia, Itália, Equador e Espanha.



Além da apresentação em Barra Mansa, o espetáculo também passará pelas unidades do Sesc em Nova Friburgo e Nova Iguaçu.



Ingressos:

• R$ 15 (inteira)

• R$ 7,50 (meia-entrada e casos previstos)

• R$ 13,50 (convênio)

• R$ 10,50 (credencial plena)

• Gratuito para público PCG.