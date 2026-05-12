Iniciativa começou nesta terça-feira (12), a fim de aumentar a cobertura vacinal no município - Foto: Divulgação

Iniciativa começou nesta terça-feira (12), a fim de aumentar a cobertura vacinal no municípioFoto: Divulgação

Publicado 12/05/2026 16:08

Barra Mansa - A fim de ampliar a cobertura vacinal no município, Barra Mansa ampliou nesta terça-feira (12), a imunização contra a gripe. A Prefeitura disponibiliza o imunizante nas unidades de saúde e no Hospital da Mulher, para as pacientes que são acompanhadas pelo serviço, avançando no combate à Influenza para toda a população dentro da faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde.

A medida tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger os moradores contra complicações causadas pelo vírus da gripe, especialmente neste período de maior circulação de doenças respiratórias.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacina é segura, gratuita e considerada uma das principais formas de prevenção contra casos graves, internações e óbitos provocados pela Influenza.

A responsável pela imunização em Barra Mansa, Hellen Martins, destaca a importância da vacinação e informa que o imunizante utilizado é o trivalente, com eficácia comprovada contra três cepas do vírus da gripe: H1N1, H3N2 e tipo B. "A vacina contra a Influenza não apenas protege contra o agravamento da doença, mas também ajuda a reduzir internações, óbitos e atendimentos nas unidades de saúde, desafogando o sistema e garantindo mais segurança à população", afirmou Hellen.

Ela também explicou que a vacina pode ser administrada junto com outros imunizantes e medicamentos de uso contínuo. “As únicas contraindicações são para crianças menores de 6 meses e pessoas que apresentaram reação alérgica grave em doses anteriores. Já os munícipes com febre ou diagnosticados com coronavírus devem adiar a vacinação até a recuperação do quadro clínico”, destacou.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os moradores procurem a unidade de saúde mais próxima e mantenham a caderneta de vacinação atualizada. Para se vacinar, é necessário apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), documento de identidade ou certidão de nascimento, além do cartão do SUS ou CPF. As puérperas também devem levar a certidão de nascimento do bebê, o cartão da gestante ou o registro hospitalar do parto.



Com a ampliação da campanha contra a Influenza, os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde são:

* Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

* Gestantes e puérperas;

* Idosos com 60 anos ou mais;

* Trabalhadores da saúde;

* Professores;

* Pessoas com comorbidades ou deficiência permanente;

* Povos indígenas e comunidades quilombolas;

* Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo;

* Profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas;

* Pessoas em situação de rua;

* População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.