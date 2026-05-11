Reconhecido como vitrine da pecuária leiteira, evento foi encerrado na noite de sábado, em Barra Mansa - Foto: Divulgação

Reconhecido como vitrine da pecuária leiteira, evento foi encerrado na noite de sábado, em Barra MansaFoto: Divulgação

Publicado 11/05/2026 12:37

Barra Mansa - O último dia da Expo Girolando, 09 de maio, em Barra Mansa, foi marcado pelo reconhecimento da excelência genética no setor leiteiro, com destaque absoluto para duas grandes campeãs que chamaram a atenção do público e dos jurados: Devassa Fiv do Serrado, na categoria jovem, e Cicica Fiv Dawson Monastério, na categoria adulta.

A novilha Devassa conquistou o título de suprema jovem Girolando após se destacar entre os exemplares avaliados pelo colégio de jurados da raça. O animal é de criação de Felipe de Castro Pereira, com origem na Gleba do Serrado, no município de Carmo de Minas (MG). A conquista evidencia o trabalho criterioso de seleção genética e manejo adotado pelo criador.

Já na categoria adulta, a grande vencedora foi Cicica Fiv consagrada como suprema adulta Girolando. O animal pertence à Fazenda do Pari, também em Carmo de Minas (MG). A vaca se destacou por sua conformação, equilíbrio funcional e forte aderência ao padrão oficial da raça.

O julgamento contou com um colégio de jurados especializado, que avaliou diversos quesitos técnicos, tendo como principal critério a identificação do animal mais próximo do padrão oficial da raça Girolando — referência nacional na produção leiteira.

Além da excelência genética apresentada na pista, a Expo Girolando também foi um importante ponto de encontro do agronegócio, reunindo expositores de insumos e equipamentos agropecuários, promovendo inovação e oportunidades para produtores da região.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Bruno Meireles, destacou o impacto positivo do evento. “A Expo Girolando teve a participação de cerca de 250 animais de várias localidades do país e reforçou a importância do nosso agronegócio, valorizando os criadores e movimentando a economia local. É um orgulho ver animais de tamanha qualidade sendo apresentados aqui em Barra Mansa”, afirmou.

A programação também contemplou o público em geral, com atrações como a mini fazenda, brinquedos para as crianças e uma praça de alimentação diversificada, garantindo um ambiente acolhedor e familiar.

Com grande participação e alto nível técnico, a Expo Girolando encerrou sua edição 2026 consolidando-se como uma vitrine da pecuária leiteira e do potencial produtivo brasileiro.



Programação do Calçadão Gastronômico termina neste domingo na Vila Nova

Em edição especial de Dia das Mães, o ‘Calçadão Gastronômico’ continua a movimentar o bairro Vila Nova até este domingo, 10 de maio.

O evento, com início sempre às 18h, vem reunindo as famílias e aquecendo as noites do bairro com música ao vivo, gastronomia de rua e momentos de confraternização, contribuindo diretamente para fortalecer os empreendedores e comerciantes participantes.

Para encerrar a programação musical, a noite de domingo terá show da cantora Fabi, levando música e descontração ao público presente.

O Calçadão da Vila Nova está localizado na Avenida José Melchiades, atrás do Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio.