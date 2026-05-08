Evento levou serviços gratuitos de saúde, acolhimento e orientação social para moradores - Foto: Paulo Dimas

Evento levou serviços gratuitos de saúde, acolhimento e orientação social para moradoresFoto: Paulo Dimas

Publicado 08/05/2026 15:34

Barra Mansa - A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Santa Rita de Fátima, localizada no bairro Santa Rita da Dutra, promoveu nesta sexta-feira, dia 08, a ação “Saúde que Aproxima”, voltada aos moradores do bairro Moinho de Vento. A iniciativa, com a participação da equipe multiprofissional eMulti, aconteceu na nova sede da Associação de Moradores do bairro e ofereceu diversos atendimentos gratuitos de saúde e bem-estar, com foco na prevenção, acolhimento e promoção da qualidade de vida da população.

Durante a ação, os moradores tiveram acesso a serviços como avaliação nutricional, fisioterapia, escuta com psicólogo e assistente social, vacinação, aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Também foram disponibilizadas orientações para marcação de consultas e apresentação dos especialistas que compõem a rede de atendimento do município.

A ação contou ainda com atendimentos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), com orientações sobre programas sociais e acompanhamento com assistente social. A vacina contra a gripe também foi aplicada nos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

A enfermeira responsável pela UBSF Santa Rita de Fátima, Daniele Camargo Moreira, destacou que o principal objetivo do evento foi aproximar os serviços de saúde da população, especialmente dos moradores que enfrentam dificuldades de deslocamento até a unidade.

“Nosso objetivo foi levar os atendimentos para mais perto da população, promovendo acolhimento, prevenção e qualidade de vida. Sabemos que muitos moradores encontram dificuldades para chegar até a unidade devido à distância, então essa ação foi pensada justamente para aproximar os serviços de saúde da comunidade”, afirmou Daniele.

A enfermeira também ressaltou a importância de apresentar aos moradores os serviços disponíveis na UBSF e fortalecer o vínculo entre a equipe de saúde e a população. “Além dos atendimentos, aproveitamos a oportunidade para orientar sobre a marcação de consultas e apresentar os profissionais e especialistas que fazem parte da nossa rede. É importante que a população conheça os serviços disponíveis e se sinta acolhida para procurar a unidade sempre que necessário”, completou.