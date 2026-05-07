No estado do Rio de Janeiro, além do município, apenas a capital, Rio de Janeiro, foi reconhecida - Foto: Paulo Dimas

No estado do Rio de Janeiro, além do município, apenas a capital, Rio de Janeiro, foi reconhecidaFoto: Paulo Dimas

Publicado 07/05/2026 14:22

Barra Mansa - O município de Barra Mansa vem se destacando como referência nacional em educação integral. No estado do Rio de Janeiro, além do município, apenas a capital, Rio de Janeiro, foi reconhecida e considerada modelo nesse formato de ensino, que prioriza o desenvolvimento completo dos estudantes.

Para compartilhar essa experiência de sucesso, a cidade recebe, a partir desta quarta-feira, dia 06, representantes da área da Educação dos municípios de Salvador (BA); Soledade (RS) e Teotônio Vilela (AL). A visita tem como objetivo promover a troca de conhecimentos e apresentar, na prática, os projetos que vêm transformando a realidade da rede municipal de ensino.

A programação teve início no gabinete do prefeito Luiz Furlani, onde aconteceu um momento de diálogo com o chefe do Executivo. Na ocasião, foram apresentados os projetos, as ações e todo o empenho do município em investir na educação integral. Participaram do encontro a secretária de Educação, Linamar Carvalho, diretores e gestores da educação no município.

Na ocasião, o prefeito Furlani destacou a importância da integração com educadores de diferentes regiões do país. “Estamos muito felizes de receber a visita dos profissionais de outras cidades e estados do nosso país, que vieram a Barra Mansa para trocar experiências com os nossos servidores da Educação e conhecer mais sobre o trabalho e a estrutura administrativa da pasta”, afirmou.

A secretária de Educação, Linamar Carvalho, falou do orgulho que é ver o reconhecimento do trabalho desenvolvido no município e parabenizou a equipe da pasta pelas iniciativas de sucesso. “É uma satisfação ter em Barra Mansa membros da rede de educação de outras cidades do país. Aqui podemos mostrar e expor o trabalho feito nas nossas escolas e tudo o que os alunos produzem com seus professores. Serão dias ricos e de muito aprendizado em conjunto”, destacou.

Após a reunião, a comitiva seguiu para visitas técnicas em unidades escolares da cidade que desenvolvem o modelo integral de ensino. Entre elas, o Ciep 483 Ada Bogato, no bairro Paraíso – onde é realizado um importante trabalho socioambiental com os alunos. Já durante a tarde, as atividades aconteceram no Parque Natural Municipal de Saudade, onde os participantes acompanharam palestras e apresentações em slides, detalhando como o modelo de educação integral é desenvolvido no município.

Representante da Secretaria de Educação do município de Teotônio Vilela (Alagoas), Roberto Oliveira, falou do compartilhamento de experiências entre os municípios que têm destaque na educação integral. “Esses dias de imersão aqui em Barra Mansa nos mostram que é possível ver o futuro no presente e no passado, porque os professores e alunos têm uma noção de pertencimento e orgulho de fazer a educação através da escola vocacionada. Estou levando na minha bagagem não apenas coisas materiais, mas um conhecimento muito importante para adaptar e utilizar”, relatou.

A programação continua nesta quinta-feira (07) com visitas a outras escolas e apresentações de arte e capoeira no Corredor Cultural.

A iniciativa reforça o protagonismo de Barra Mansa no cenário educacional brasileiro, servindo de inspiração para outras cidades que buscam implementar políticas públicas voltadas para uma formação mais completa e integrada dos estudantes.