Iniciativa em Barra Mansa une educação, sustentabilidade e prática de consumo consciente - Foto: Gabriel Borges

Iniciativa em Barra Mansa une educação, sustentabilidade e prática de consumo conscienteFoto: Gabriel Borges

Publicado 30/04/2026 14:31

Barra Mansa - Em mais uma iniciativa que alia educação e responsabilidade ambiental, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação, realizou nesta quinta-feira, dia 30, o "Brechopping", no Ciep 483 - Ada Bogato (Escola Vocacionada Socioambiental), no bairro Paraíso de Cima. A ação reforça o papel da escola na formação cidadã ao incentivar, desde a infância, práticas de consumo consciente e sustentabilidade.

O projeto simula relações de consumo a partir da chamada “Brizolinha”, moeda social obtida por meio da troca de materiais recicláveis. Com ela, os alunos podem adquirir roupas, acessórios e brinquedos doados pela comunidade escolar, exercitando conceitos de economia circular e reaproveitamento de recursos.

A secretária de Educação, Linamar Carvalho, destacou o alcance da iniciativa. “Os alunos aprendem, na prática, sobre consumo consciente, responsabilidade ambiental e cidadania. O impacto que a ação traz não só para a comunidade escolar mas também para a comunidade do bairro. É um modelo que merece ser fortalecido”, afirmou.

Para a diretora da unidade, Cristiana Aparecida da Silva Costa, o engajamento coletivo é uma das principais funções do projeto. Segundo ela, a ação mobiliza toda a comunidade escolar e contribui para o desenvolvimento de valores como solidariedade e responsabilidade social.

Além da dimensão ambiental, o “Brechopping” incorpora conteúdos pedagógicos ao cotidiano dos alunos, especialmente nas áreas de matemática e educação financeira, por meio de atividades práticas. De acordo com a diretora pedagógica Carolina Luz, a proposta é tornar o aprendizado concreto. “A moeda só pode ser obtida com recicláveis, o que ajuda o aluno a entender que o resíduo tem valor. Cada item tem uma equivalência, e eles precisam fazer essa conversão antes da troca. Isso estimula o raciocínio matemático de forma aplicada”, explicou.

Ela também destacou o impacto social da ação. “Os alunos organizam como vão utilizar as ‘Brizolinhas’, muitas vezes pensando na família. Há divisão, planejamento e até escolhas voltadas para datas comemorativas. Após o atendimento às turmas, a escola abre o espaço para a comunidade, ampliando o alcance da iniciativa”, completou.

As atividades são complementadas pela Oficina de Matemática Criativa, conduzida pela professora Mirieda de Sá, que utiliza o projeto como ferramenta para trabalhar o consumo consciente e noções de educação financeira.