Projeto será ampliado para outras unidades da rede pública e empresas - Foto: Chico de Assis

Projeto será ampliado para outras unidades da rede pública e empresasFoto: Chico de Assis

Publicado 27/04/2026 16:55

Barra Mansa - Nesta segunda-feira, dia 27, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio das Secretarias de Ordem Pública e de Educação, lançou oficialmente o projeto “O Futuro é Agora”, idealizado pela Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (Compod). O evento foi realizado no auditório da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – de Barra Mansa, no Centro, e reuniu mais de 100 pessoas.



Participaram alunos do 7º, 8º e 9º anos do CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva; o coordenador da Compod, Cesar Thomé; o secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu; a assessora de Orientação Educacional da Secretaria de Educação, Kamila Nascimento (representando a secretária Linamar Carvalho); a diretora do CEI, Sandra Eulália; e o chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Barra Mansa, Wagner Bernardo Carmo, acompanhado de atiradores da unidade.

A programação contou com palestra da advogada Carolina Mayrink, presidente da comissão OAB Vai às Escolas, e do visagista Igor Paiva, que compartilharam suas trajetórias de vida e carreira com o público.

O idealizador do projeto, César Thomé, detalhou o foco da iniciativa. “O principal objetivo do projeto é oferecer aos jovens e adolescentes uma visão de mundo mais ampla, incentivando o desenvolvimento pessoal e profissional, além de reforçar valores como ética, respeito e responsabilidade com a sociedade e a família”, afirmou Thomé, acrescentando ainda que as palestras serão levadas a outras escolas públicas, assim como empresas e instituições privadas.

O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, parabenizou os envolvidos na ação e destacou a importância do diálogo com os jovens. “É muito valioso compartilhar experiências com nossos adolescentes, mostrando as dificuldades e conquistas de cada trajetória. É importante ressaltar que o sucesso vem com muita luta e foco nos objetivos. Fico feliz em ver o auditório cheio para aprender e dialogar sobre carreira profissional e meta de vida”, frisou.

O visagista Igor Paiva exaltou o evento e agradeceu o convite. “É sempre um prazer poder levar um pouco de conhecimento e interagir com os jovens, que são o nosso futuro. Observei a vontade e o desejo de muitos de empreender e crescer. Parabenizo o Cesar Thomé e todos os que contribuem com esse projeto”, disse.