Novo equipamento amplia o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social - Foto: Gabriel Borges

Novo equipamento amplia o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade socialFoto: Gabriel Borges

Publicado 22/04/2026 12:17

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa deu mais um passo importante no enfrentamento à insegurança alimentar com a implantação do Banco de Alimentos no município. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), foi inaugurada nesta segunda-feira (20) e passa a atuar como um equipamento essencial para o fortalecimento das políticas públicas, somando-se a ações já consolidadas, como Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), gerido pela Pasta.

Localizado no bairro Jardim Boa Vista, o espaço foi estruturado para receber, selecionar e distribuir alimentos provenientes de doações de supermercados, produtores rurais e outros parceiros, garantindo que esses itens cheguem às famílias que mais precisam.

Estiveram presentes na abertura oficial do Banco de Alimentos, o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto; o chefe de gabinete do deputado estadual Munir Neto, Israel Carlos; o secretário de Segurança Alimentar de Volta Redonda, Fábio Buchecha; o presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, Fernando Cabral; e o diretor de Segurança Alimentar da SMASDH, Francisco Américo de Oliveira.

A secretária municipal de Assistência Social de Barra Mansa, Joseane Ricarte, destacou a relevância do novo equipamento. “O Banco de Alimentos é muito importante, pois melhora a qualidade de vida, principalmente dos mais necessitados. Ele atende diretamente a população mais carente. Isso é salvar vidas e promover dignidade para os cidadãos”, destacou a secretária, agradecendo aos parceiros que contribuíram para a abertura do espaço.

A unidade passa a integrar um conjunto de iniciativas voltadas à segurança alimentar no município, que incluem além do PAA, o restaurante do Povo, a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea), a adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) e a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan).

O prefeito Luiz Furlani, que acompanhou a inauguração, ressaltou a importância do novo equipamento para a cidade. “O Banco de Alimentos representa um avanço significativo no cuidado com a nossa população. Estamos unindo esforços para garantir que nenhuma família de Barra Mansa passe por insegurança alimentar. Essa é uma ação que promove solidariedade, respeito e dignidade, além de reforçar o compromisso da nossa gestão com quem mais precisa”, destacou Furlani, agradecendo as entidades por somarem forças com o poder público e aos amigos de Volta Redonda, pela troca de experiências.

Também estiveram presentes na inauguração do Banco de Alimentos, o presidente da Câmara de Barra Mansa, vereador Paulo Sandro; os parlamentares Marquinho Pitombeira, Casé, Eduardo Pimentel e Klevis Farmacêutico; o secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Viana; o secretário de Governo da cidade, José Luiz Vaneli (Leiteiro); a subsecretária de Políticas Institucionais, Elaine Bittencourt Furlani; e outros representantes do governo municipal.