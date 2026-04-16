Iniciativa reuniu serviços, orientações e atividades voltadas à inclusão no bairro Paraíso de Baixo - Foto: Gabriel Borges

Iniciativa reuniu serviços, orientações e atividades voltadas à inclusão no bairro Paraíso de BaixoFoto: Gabriel Borges

Publicado 16/04/2026 13:37

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa realizou, nesta quinta-feira (16), uma ação especial em alusão ao Mês do Autismo, na Região Leste do município. A iniciativa aconteceu em frente à Unidade de Saúde do Paraíso de Baixo e reuniu moradores em uma manhã dedicada à conscientização, inclusão e empatia. A ação é promovida pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

Durante o evento, foram oferecidas orientações técnicas, jurídicas, sociais e educativas sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de palestras com profissionais da unidade, como psicóloga e médica. A programação também contou com a distribuição de abafadores auriculares para pessoas com deficiência, reforçando o cuidado com o público autista e para as crianças, brinquedos, pipoca e algodão-doce, garantindo um ambiente acolhedor para as famílias.

A ação foi bem recebida pela população. “Essa ação aqui no bairro é importantíssima, porque promove inclusão social. É importante para as crianças com autismo e também para os pais. É de muita valia ter eventos como esse”, destacou Rosana Cristina, mãe do Alexandre Mayemr.

O subsecretário da Pessoa com Deficiência, Lucas Alves, ressaltou a importância da iniciativa na região. “Eventos como esse são fundamentais, principalmente em uma região grande como essa, porque permitem que a gente conheça as pessoas com autismo e leve a política pública até elas. A partir desse contato, conseguimos entender as necessidades e encaminhar para os serviços adequados”, explicou.

Lucas também destacou o trabalho integrado entre as secretarias. “A Secretaria da Pessoa com Deficiência atua de forma intersetorial, junto com a Saúde e a Educação, garantindo um atendimento mais completo. Nas primeiras horas do evento já tínhamos distribuído mais de 20 abafadores, o que mostra a importância desse olhar. Nosso objetivo é fazer com que a inclusão vire rotina em Barra Mansa”, concluiu.