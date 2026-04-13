Unidade faz apelo à população para manter os estoques em níveis seguros - Foto: Divulgação/PMBM

Unidade faz apelo à população para manter os estoques em níveis segurosFoto: Divulgação/PMBM

Publicado 13/04/2026 15:35

Barra Mansa - O Hemonúcleo de Barra Mansa está reforçando junto à população a importância da doação de sangue no município. A unidade destaca que a participação de voluntários é essencial para manter os estoques abastecidos e garantir o atendimento a pacientes que necessitam de transfusões sanguíneas.

De acordo com o Hemonúcleo, os estoques de sangue encontram-se com níveis baixos para os tipos A-, B-, AB- e O-, críticos para o tipo B+ e estáveis para os tipos A+, O+ e AB+, o que reforça a necessidade de doações regulares. A variação nos níveis pode impactar diretamente atendimentos de urgência, cirurgias e tratamentos contínuos. Uma única doação pode salvar até quatro vidas.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, reforça a importância da conscientização da população. “Toda doação é bem-vinda. Precisamos que elas sejam constantes, para que consigamos atender as demandas e chegar a todos que precisarem. Doar sangue salva vidas. É fundamental que a população se sensibilize com essa causa”, destacou.

O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. As doações são realizadas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h. O telefone para contato é (24) 3512-0788.



Requisitos para doação:

•Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade somente com autorização dos responsáveis);

•Pessoas acima de 60 anos só podem doar caso a primeira doação tenha sido realizada antes dos 59 anos, 11 meses e 29 dias;

•Estar em boas condições de saúde e pesar no mínimo 50 kg;

•Não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 24 horas;

•Em caso de tatuagem, respeitar o intervalo mínimo de seis meses.