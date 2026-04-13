Primeira edição do evento reuniu música, poesia e história no Palácio Barão de Guapy - Foto: Yuri Melo

Primeira edição do evento reuniu música, poesia e história no Palácio Barão de GuapyFoto: Yuri Melo

Publicado 13/04/2026 15:05

Barra Mansa - A Fundação Cultura, em parceria com a Academia Barra-Mansense de História, realizou neste sábado (11), a primeira edição do Sarau Cultural no município. O evento marcou um importante momento de valorização da arte, da literatura e da memória local, reunindo moradores em uma programação gratuita e aberta ao público. Promovido no Palácio Barão de Guapy, no Corredor Cultural, o evento proporcionou um ambiente de encontro e expressão artística, com apresentações de música e poesia que encantaram os participantes.

A iniciativa buscou estimular o acesso à cultura e promover o sentimento de pertencimento entre os cidadãos, aproximando a população de sua própria história por meio da arte.

O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, destacou a relevância do evento para o fortalecimento cultural do município. “O Sarau Cultural nasce com o propósito de aproximar as pessoas da nossa história e das diversas formas de expressão artística. Ver a população participando, se emocionando e reconhecendo o valor da nossa cultura é extremamente gratificante. Esse é apenas o primeiro de muitos encontros que virão para fortalecer ainda mais a identidade cultural da nossa cidade”, destacou Caneda.

Durante o evento foram distribuídas revistas e jornais com conteúdos sobre a história de Barra Mansa, reforçando a importância de preservar e compartilhar as raízes culturais do município.