Primeira edição do evento reuniu música, poesia e história no Palácio Barão de GuapyFoto: Yuri Melo
Sarau Cultural estreia em Barra Mansa celebrando arte, memória e identidade local
Primeira edição do evento reuniu música, poesia e história no Palácio Barão de Guapy, fortalecendo o sentimento de pertencimento à cidade
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Prefeitura realiza ação de combate à esporotricose no bairro Siderlândia
Iniciativa da Secretaria de Saúde ofereceu testes gratuitos e reforçou orientações à população nesta sexta-feira (10)
Barra Mansa fortalece segurança alimentar e amplia apoio a entidades assistenciais por meio do PAA
Programa de Aquisição de Alimentos impulsiona agricultura familiar e garante nutrição a famílias em situação de vulnerabilidade
Prefeitura de Barra Mansa realiza melhorias nas instalações da Assistência Social
Intervenção incluiu limpeza e fresagem do terreno para aplicação de asfalto
Barra Mansa supera meta nacional no Indicador Criança Alfabetizada (ICA)
Município obteve 68 pontos em 2025. Resultado leva em conta a capacidade dos alunos de ler, escrever e interpretar textos simples com autonomia
Barra Mansa recebe 1ª etapa do Basquete 3x3 no Sesc
A competição vai acontecer no Sesc, no bairro Ano Bom, com apoio da instituição.
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