Intervenção incluiu limpeza e fresagem do terreno para aplicação de asfaltoFoto: Chico de Assis
Prefeitura de Barra Mansa realiza melhorias nas instalações da Assistência Social
Intervenção incluiu limpeza e fresagem do terreno para aplicação de asfalto
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Barra Mansa supera meta nacional no Indicador Criança Alfabetizada (ICA)
Município obteve 68 pontos em 2025. Resultado leva em conta a capacidade dos alunos de ler, escrever e interpretar textos simples com autonomia
Barra Mansa recebe 1ª etapa do Basquete 3x3 no Sesc
A competição vai acontecer no Sesc, no bairro Ano Bom, com apoio da instituição.
Secretaria de Saúde de Barra Mansa promove semana de capacitação para fortalecer a Atenção Primária
Formação reúne profissionais no auditório do UBM e segue até quinta-feira (09)
Barra Mansa amplia público-alvo e reforça importância da imunização contra a influenza
Adesão da população é fundamental para reduzir complicações causadas pela doença
Prefeitura de Barra Mansa promove entrega de uniformes de inverno a alunos da rede municipal de ensino
De forma antecipada, iniciativa busca garantir o conforto e bem-estar dos estudantes do pré-escolar ao 9º ano do ensino fundamental
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