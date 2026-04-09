Intervenção incluiu limpeza e fresagem do terreno para aplicação de asfalto - Foto: Chico de Assis

Intervenção incluiu limpeza e fresagem do terreno para aplicação de asfaltoFoto: Chico de Assis

Publicado 09/04/2026 16:00

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU), iniciou nesta semana uma obra de fresagem e preparação do terreno nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. A intervenção tem como objetivo promover melhorias na infraestrutura do local, garantindo mais organização, segurança e acessibilidade para servidores e usuários dos serviços oferecidos no espaço.

De acordo com o secretário da SMMU, Fanuel Faria, o trabalho inclui o reaproveitamento de material e adequações necessárias no ambiente. “Estamos realizando a recuperação do piso com fresagem, utilizando material reaproveitado de asfalto, preparando o terreno para receber a nova camada asfáltica. Também foi feita a poda de galhos. Com isso, estamos tornando o espaço mais digno e melhorando as condições de trabalho para que o atendimento à população seja cada vez mais eficiente”, destacou.

A secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, enfatizou a importância dos trabalhos preventivos na unidade . “A ação vai além da infraestrutura: é um investimento direto na dignidade do ambiente de trabalho e no atendimento à população. Essas melhorias garantem mais conforto, segurança e respeito tanto para os servidores quanto para quem utiliza os serviços diariamente”, destacou a secretária Josiane Ricarte.