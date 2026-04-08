Resultado leva em conta a capacidade dos alunos de ler, escrever e interpretar textos simples com autonomia - Foto: Arquivo/PMBM

Resultado leva em conta a capacidade dos alunos de ler, escrever e interpretar textos simples com autonomiaFoto: Arquivo/PMBM

Publicado 08/04/2026 15:43

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), tem avançado de forma consistente na alfabetização das crianças e vem se destacando no cenário educacional ao superar as metas estabelecidas pelo Indicador Criança Alfabetizada (ICA). Os dados mais recentes mostram que o município atingiu 68 pontos em 2025, ultrapassando a meta projetada de 66 pontos durante o período.

Coordenado pelo Ministério da Educação (MEC), o Indicador Criança Alfabetizada mede o percentual de alunos do 2º ano do ensino fundamental da rede pública que alcançam níveis adequados de leitura, escrita e compreensão de textos simples, sendo utilizado para monitorar a alfabetização na idade certa no país.

O resultado obtido em Barra Mansa reforça o compromisso da rede municipal com a aprendizagem e coloca o município em posição de destaque, com desempenho superior ao do Estado do Rio de Janeiro e à média nacional. Em âmbito nacional, a meta para 2025 era de 64 pontos, sendo alcançados 68. Já o estado tinha como meta 61 pontos, mas registrou 60. Barra Mansa, portanto, não apenas cumpriu seu objetivo, como avançou além do esperado.

A secretária de Educação, Linamar Carvalho, frisou que o resultado é fruto de um trabalho contínuo e comprometido de toda a rede municipal. "Esse avanço na alfabetização mostra que estamos no caminho certo, com planejamento, acompanhamento pedagógico e dedicação dos nossos profissionais. É importante destacar que o desempenho não representa um ranking de primeiro lugar nacional, mas sim o cumprimento e a superação da meta própria do município, dentro de uma política em que cada rede de ensino possui objetivos específicos a serem alcançados", explicou.

Segundo a gerente pedagógica e articuladora do Renalfa (Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada), Marcela Rezende, os avanços refletem um trabalho estruturado da rede municipal de ensino, com foco na organização pedagógica, no acompanhamento contínuo das aprendizagens e na aplicação de práticas alinhadas às diretrizes da Pasta. "Outro dado relevante é o índice de participação de 83,01%, evidenciando forte adesão das escolas ao processo avaliativo, um fator essencial para garantir a confiabilidade dos resultados e orientar o planejamento de políticas públicas educacionais", contou.

Os resultados consolidam o município como uma referência no fortalecimento da alfabetização nos anos iniciais, evidenciando que o investimento em planejamento, acompanhamento e qualidade do ensino tem gerado impactos positivos e duradouros na educação pública.

"A perspectiva para os próximos anos é de crescimento contínuo. As metas projetadas indicam que Barra Mansa poderá alcançar 80 pontos até 2030, em consonância com o compromisso nacional de garantir a alfabetização das crianças na idade certa. Superar a meta estabelecida é muito significativo, pois representa mais crianças aprendendo na idade certa, que é o nosso principal objetivo", finalizou Marcela.