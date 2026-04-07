O conjunto inclui calça e jaqueta, beneficiando alunos do pré-escolar ao 9° ano do ensino fundamental - Foto: Gabriel Borges

O conjunto inclui calça e jaqueta, beneficiando alunos do pré-escolar ao 9° ano do ensino fundamentalFoto: Gabriel Borges

Publicado 07/04/2026 14:33

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, já iniciou a entrega de uniformes de inverno para estudantes da rede municipal de ensino, dois meses antes da chegada do período mais frio do ano. O conjunto inclui calça e jaqueta, beneficiando alunos do pré-escolar ao 9° ano do ensino fundamental.

Nesta terça-feira (07), uma das unidades contempladas foi a Escola Municipal Eulália Gouvêa Pereira, no bairro Vila Independência. A diretora da escola, Gessika Belan, destacou a importância desta entrega e do trabalho em conjunto com a SME. "Recebemos com alegria ainda no mês de abril os uniformes de frio e estamos previamente preparados para o inverno. Nossa unidade conta com 203 alunos e todos foram atendidos nesta terça. As peças foram pensadas para oferecer proteção durante os dias de temperaturas mais baixas, garantindo mais conforto e bem-estar no ambiente escolar. Além de funcionais, os uniformes também se destacam pelo design bonito e pela qualidade, reforçando o cuidado com a autoestima dos alunos e o orgulho de fazer parte da rede municipal", frisou Gessika.

Aluno do 5º ano, Pedro Lucas, expressou seu contentamento com o novo uniforme. “Foi muito bom ganhar esse conjunto para os dias mais frios. Tem horas que é difícil acordar, mas com esse uniforme a gente vem mais preparado para a escola”, disse.

A secretária de Educação, Linamar Carvalho, reforçou o compromisso com a excelência do ensino nas escolas. “A iniciativa demonstra o compromisso da administração municipal com a Educação e com o cuidado integral dos nossos alunos, assegurando que todos tenham condições adequadas para estudar com dignidade. Cada detalhe foi preparado com carinho, para que os alunos possam utilizar os uniformes no dia a dia com conforto, segurança e identificação com o município”, comunicou.