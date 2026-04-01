Iniciativa "Rede que Cuida" qualifica atendimento e fortalece diagnóstico precoce de transtornos do desenvolvimentoFoto: Gabriel Borges
Barra Mansa promove ciclo de capacitações em neurodesenvolvimento infantil para profissionais da rede de saúde
Iniciativa integra a campanha de combate ao preconceito e fortalecimento de práticas integrativas no ambiente escolar e na sociedade
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Dia Mundial de Conscientização do Autismo é marcado pelo azul da inclusão nas escolas municipais
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Encenações da Paixão de Cristo serão realizadas em Barra Mansa nesta sexta-feira
Com apoio da Fundação Cultura, apresentações acontecerão no bairro Vista Alegre e nos distritos de Rialto e Floriano
Barra Mansa recebe visita técnica do diretor da Federação de Vôlei do Estado do Rio de Janeiro
Encontro no Colégio Verbo Divino reuniu jogadoras do time feminino de vôlei, com foco no estreitamento de laços entre o município e a Federação de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro em torneios da modalidade
Barra Mansa decreta ponto facultativo nesta quinta-feira
Serviços essenciais funcionarão em sistema de plantão durante o período
Prefeitura de Barra Mansa realiza repescagem do Censo 2026 para servidores municipais
Prazo de 1º a 8 de abril é a última oportunidade para regularização; cerca de 17% do funcionalismo ainda está pendente
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