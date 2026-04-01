Iniciativa "Rede que Cuida" qualifica atendimento e fortalece diagnóstico precoce de transtornos do desenvolvimento - Foto: Gabriel Borges

Iniciativa "Rede que Cuida" qualifica atendimento e fortalece diagnóstico precoce de transtornos do desenvolvimentoFoto: Gabriel Borges

Publicado 01/04/2026 15:50

Barra Mansa - A Secretaria de Saúde de Barra Mansa realizou, nesta quarta-feira (1º), mais uma etapa do ciclo de capacitações em neurodesenvolvimento infantil voltado aos profissionais da rede municipal de saúde. O encontro foi realizado no Parque Natural de Saudade e reuniu médicos, enfermeiros e psicólogos da rede pública.

A formação é conduzida pelas médicas especialistas Clarisse Fortes e Cristiane Pacheco, além da neuropsicóloga Marcele Campos, e faz parte da iniciativa “Rede que Cuida”, que tem como objetivo promover uma abordagem integrada e qualificada no atendimento às crianças com possíveis alterações no desenvolvimento.

Os encontros estão sendo organizados por eixos temáticos. Nesta etapa, o Eixo 1 abordou os “Fundamentos do Neurodesenvolvimento e Vigilância Clínica”, com conteúdo sobre o neurodesenvolvimento típico — do período intrauterino à vida adulta —, o uso da Caderneta da Criança como instrumento de psicoeducação e monitoramento, além da realização do exame físico e identificação de sinais de alerta em neurologia infantil, com foco no momento adequado para encaminhamento ao especialista.

De acordo com o coordenador médico da Atenção Básica, Igor Pereira de Carvalho, a capacitação é essencial para aprimorar o atendimento na rede municipal. "A capacitação ‘Rede que Cuida’ é uma iniciativa integrada em neurodesenvolvimento na atenção básica que fortalece toda a rede de saúde. Ela contribui tanto para a atenção primária quanto para a especializada, como os CAPs infantis, ampliando o olhar dos profissionais — médicos, enfermeiros, psicólogos e equipes da atenção especializada — para as crianças com alterações no neurodesenvolvimento. Isso aumenta a sensibilidade no atendimento de pacientes com TEA, TDAH, transtorno opositor desafiador, entre outros, além de possibilitar um melhor manejo clínico e o diagnóstico precoce, que é fundamental para o desenvolvimento dessas crianças", explicou.