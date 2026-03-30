O evento reúne música, cultura, fé e lazer em uma programação pensada para toda a família - Foto: Divulgação

O evento reúne música, cultura, fé e lazer em uma programação pensada para toda a famíliaFoto: Divulgação

Publicado 30/03/2026 15:08

Barra Mansa - Barra Mansa se prepara para mais uma grande celebração popular. Entre os dias 30 de abril e 03 de maio, a Prefeitura, por meio da Fundação Cultura, realiza a 28ª edição da tradicional Festa do Trabalhador, que acontece na Praça 1º de Maio, no bairro Vista Alegre.

Consolidado no calendário do município, o evento reúne música, cultura, fé e lazer em uma programação pensada para toda a família. Entre os destaques estão os shows com artistas locais e regionais, o festival de prêmios, as atividades religiosas e a já aguardada feijoada com roda de viola no Dia do Trabalhador, e a programação oficial será divulgada em breve com atrações que vão do público infantil ao adulto, incluindo show infantil, feijoada , show de prêmios e apresentações de sertanejo raiz e forró com diversas bandas regionais. Durante os quatro dias de evento, o público contará com praça de alimentação com comidas típicas e uma estrutura preparada para garantir conforto e segurança às famílias.

Para a realização da festa, as ruas no entorno da Praça 1º de Maio serão interditadas. Agentes de trânsito estarão no local para orientar motoristas e pedestres, garantindo a fluidez e a segurança viária.

O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, ressaltou o papel do evento na valorização das tradições locais e destacou a importância da participação popular. "É uma celebração que une cultura, memória e valorização do nosso povo. Tenho certeza de que a população irá prestigiar todos os dias de festa, que estão sendo organizados com muita dedicação pela Gina, pelo Robertinho Sertanejo, Mattus Silva e por toda a equipe, para que esta edição seja um verdadeiro sucesso", afirmou.