Um livro foi trabalhado com alunos do ensino fundamental na unidade, que fica no bairro Boa Vista I - Foto: Gabriel Borges

Um livro foi trabalhado com alunos do ensino fundamental na unidade, que fica no bairro Boa Vista IFoto: Gabriel Borges

Publicado 27/03/2026 17:04

Barra Mansa - Nesta sexta-feira, dia 27, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação, realizou na Escola Municipal Carlos Augusto Haasis, localizada no bairro Boa Vista I, uma apresentação do livro “O Aniversário do Seu Alfabeto” com crianças do 1º ano do ensino fundamental. A iniciativa integra o projeto Sr. Alfabeto, desenvolvido no primeiro trimestre deste ano na unidade, com o intuito de abordar, com os estudantes, a formação de palavras.

A diretora da unidade, Geisa Porto, destacou a importância da iniciativa. “Junto aos estudantes nós proporcionamos um momento de aprendizado e interação. A ideia surgiu da necessidade de tornar o processo de alfabetização mais atrativo e significativo para as crianças. Pensamos em um personagem que despertasse curiosidade e envolvimento, e assim nasceu o Sr. Alfabeto”, disse.

As professoras Raylla Perrut e Hayslla Oliveira desenvolveram o projeto na escola. “As crianças se envolveram com as letras, os sons e a construção das palavras de forma significativa. E vivenciaram isso de maneira lúdica, reforçando o que aprenderam e demonstrando mais interesse e segurança no processo de leitura e escrita”, contou Raylla.

A secretária de Educação, Linamar Carvalho, frisou como o projeto é relevante para o desenvolvimento das crianças. “É uma fase muito valiosa para a vida dos alunos, que estão começando a escrever e desenvolver a leitura. Esse projeto trabalhou diferentes métodos para a evolução intelectual das crianças. Em breve novas iniciativas virão”, ressaltou.



Cantinho da Natureza

Na quinta-feira (26), a Escola Estadual Municipalizada Belo Horizonte, no bairro Vista Alegre, inaugurou o “Cantinho da Natureza”, um espaço que materializa uma concepção de Educação Infantil centrada na escuta, na participação e nas experiências das crianças.

A construção do espaço teve início em 2024, a partir de recursos do Programa Investe Escola, quando, durante uma obra na unidade, as crianças do Pré II participaram da escolha da cor do muro por meio de votação. O processo seguiu com a definição do nome do espaço, escolhido coletivamente por crianças, famílias e profissionais, consolidando o Cantinho da Natureza como uma construção coletiva.

Mais do que uma área externa revitalizada, o espaço se configura como um território de aprendizagem, onde elementos naturais e materiais de largo alcance favorecem a exploração, a investigação e o brincar, princípios fundamentais da Educação Infantil. A iniciativa evidencia o compromisso da escola pública com práticas que reconhecem as crianças como sujeitos de direitos e protagonistas de seus processos, reafirmando que qualidade na educação se constrói com investimento, intencionalidade e participação.