Evento em Quatis debateu infraestrutura rural e proposta de consórcio intermunicipalFoto: Divulgação
Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa participam de encontro sobre estradas vicinais
Evento em Quatis debateu infraestrutura rural e proposta de consórcio intermunicipal
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Evento em Quatis debateu infraestrutura rural e proposta de consórcio intermunicipal
Alto índice de faltas em consultas preocupa Secretaria de Saúde de Barra Mansa
Mais de 2 mil pacientes não compareceram a atendimentos agendados em fevereiro, gerando impacto no atendimento e prejuízo aos cofres públicos
Mutirão da Trabalhadora Rural segue até esta quinta-feira em Barra Mansa
Ação amplia acesso à cidadania, fortalece a agricultura familiar e reúne serviços essenciais no Parque da Cidade
Barra Mansa realiza Dia D de Vacinação contra a Influenza neste sábado (28)
Ação marca o início da estratégia municipal de imunização e será realizada em 13 unidades de saúde, das 08h às 16h
Hemonúcleo de Barra Mansa reforça importância das doações regulares de sangue
Unidade faz apelo à população para manter os estoques abastecidos
Mutirão leva serviços à população rural e urbana de Barra Mansa
Ação reúne atendimentos essenciais, casamento comunitário e soluções jurídicas
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