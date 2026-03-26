Evento em Quatis debateu infraestrutura rural e proposta de consórcio intermunicipal - Foto: Divulgação

Evento em Quatis debateu infraestrutura rural e proposta de consórcio intermunicipalFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2026 14:40

Barra Mansa - Integrantes da Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa participaram, nesta quinta-feira (26), do Encontro Regional sobre Manutenção de Estradas Vicinais, realizado em Quatis. O evento reuniu gestores e técnicos para discutir soluções e apresentar práticas voltadas à melhoria da infraestrutura rural. Segundo a equipe, investir nas estradas vicinais é estratégico, pois promove melhorias logísticas, reduz perdas e aumenta a competitividade da produção agrícola.

Na abertura do evento, o prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias, defendeu maior integração entre os municípios, com a criação de um consórcio intermunicipal. Segundo ele, as estradas vicinais conectam diretamente as economias locais e exigem planejamento conjunto. “As prefeituras precisam agir de forma coordenada. As estradas são o elo entre os municípios e sustentam a economia rural”, afirmou.

O prefeito também chamou atenção para problemas em áreas de divisa, onde a falta de alinhamento entre prefeituras compromete a efetividade das intervenções.

Na parte técnica, o engenheiro agrônomo Jorge Alberto Dias Vasconcelos destacou os impactos da precariedade das estradas na rotina do campo. Segundo ele, a falta de manutenção adequada afeta tanto a produção quanto o acesso a serviços básicos. “Estrada ruim dificulta o acesso à saúde, à escola e compromete a segurança das famílias. Isso também alimenta o êxodo rural”, disse.

Ele ainda criticou medidas paliativas e reforçou a importância de planejamento técnico para garantir durabilidade. “Sem drenagem e execução correta, o problema volta rapidamente e o custo aumenta”, completou.

O encontro promoveu a troca de experiências e a busca por soluções conjuntas para a infraestrutura rural.