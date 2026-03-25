Ação amplia acesso à cidadania, fortalece a agricultura familiar e reúne serviços essenciais no Parque da Cidade - Foto: Chico de Assis

Ação amplia acesso à cidadania, fortalece a agricultura familiar e reúne serviços essenciais no Parque da CidadeFoto: Chico de Assis

Publicado 25/03/2026 16:18

Barra Mansa - O segundo dia do Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural, realizado no Parque da Cidade, em Barra Mansa, foi marcado por grande participação popular nesta quarta-feira (25). A ação fortalece os atendimentos voltados à regularização e ao desenvolvimento da agricultura familiar, com destaque para a atuação do Incra e da Emater.

Ao longo do dia, trabalhadores rurais tiveram acesso a serviços como emissão e atualização do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), orientações sobre crédito rural, regularização documental e assistência técnica especializada - iniciativas essenciais para garantir acesso a políticas públicas, investimentos e oportunidades de crescimento no campo.

A iniciativa reúne diversos órgãos das esferas federal, estadual e municipal, oferecendo também emissão de documentos civis, regularização de CPF e título de eleitor, além de orientações sobre benefícios sociais.

A Prefeitura de Barra Mansa atua de forma integrada, com a participação de secretarias como Assistência Social e Direitos Humanos, Saúde e Desenvolvimento Econômico, por meio da Sala do Empreendedor, ampliando o acesso a programas, serviços e oportunidades de geração de renda.

Durante o mutirão, agricultores destacaram a importância do CAF como ferramenta essencial para o fortalecimento da produção. O cadastro permite acesso a políticas públicas, crédito rural, programas de incentivo, assistência técnica e oportunidades de comercialização, contribuindo diretamente para o aumento da produção e da renda no campo.

O agricultor familiar Roberto Garcia aproveitou a oportunidade para emitir sua documentação e avançar no desenvolvimento da propriedade, onde atua com produção de leite e criação de gado. "Hoje eu estou conquistando a CAF. É uma oportunidade de melhorar o desenvolvimento da minha propriedade. Eu trabalho com produção de leite, gado leiteiro e também gado de corte. A CAF vai me proporcionar acesso às políticas públicas, além de possibilitar mais investimento e melhorias naquilo que a gente produz. O objetivo maior é esse: agregar valor à nossa produção", destacou.

A superintendente regional do Incra no Rio de Janeiro, Maria Lúcia de Pontes, ressaltou a importância da iniciativa, especialmente no mês dedicado às mulheres. Segundo ela, o mutirão cumpre um papel social fundamental ao ampliar o acesso à cidadania. "É um prazer estar aqui em Barra Mansa, neste primeiro mutirão de documentação da trabalhadora rural do ano, justamente no mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher. É fundamental reforçar a necessidade de garantir dignidade às mulheres, especialmente às trabalhadoras do campo, às quilombolas, às indígenas e a todas que, muitas vezes, são invisibilizadas, inclusive dentro das próprias instituições", destacou.

Para combater a pobreza rural, não basta apenas o acesso ao CAF. Muitas pessoas ainda enfrentam dificuldades para chegar até esse cadastro por falta de documentos básicos, como registro de nascimento, identidade ou título de eleitor regularizado. Por isso, o mutirão reúne diversos órgãos em um só lugar, facilitando o acesso a direitos. “Aqui, por meio do Incra, estamos garantindo acesso ao Cadastro da Agricultura Familiar, que abre portas para políticas públicas, crédito rural e programas de incentivo”, acrescentou Maria Lúcia.



Orientação e apoio



A Emater também oferece orientação técnica e apoio direto à produção, contribuindo para a melhoria da qualidade e da produtividade no campo. Trata-se de um esforço conjunto que promove cidadania, inclusão produtiva e desenvolvimento, beneficiando toda a população.

Além dos atendimentos voltados à documentação e ao desenvolvimento rural, o mutirão contou com a realização de casamentos comunitários gratuitos, em parceria com o Cejusc, ampliando o acesso à cidadania para casais que desejam formalizar sua união.

O evento segue no Parque da Cidade até quinta-feira (26), com atendimentos gratuitos através da distribuição de senhas, consolidando-se como uma importante ferramenta de cidadania, inclusão social e fortalecimento da agricultura familiar na região Sul Fluminense.