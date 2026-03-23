Intervenção na Rua Rozan Silva inclui canalização de trecho do Córrego Cotiara, ampliação de área de lazer e melhorias viárias - Foto: Gabriel Borges

Intervenção na Rua Rozan Silva inclui canalização de trecho do Córrego Cotiara, ampliação de área de lazer e melhorias viáriasFoto: Gabriel Borges

Publicado 23/03/2026 14:17

Barra Mansa - Barra Mansa deu mais um passo importante para o desenvolvimento urbano nesta segunda-feira (23). O prefeito Luiz Furlani assinou a ordem de serviço para a requalificação da Rua Rozan Silva, no centro da cidade. A obra contempla a canalização de um trecho do Córrego Cotiara e uma série de melhorias que vão transformar a mobilidade e o uso do espaço público pela população. Estiveram presentes na cerimônia secretários municipais, servidores, vereadores, além de representantes da imprensa.

Durante o evento, o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, ressaltou o impacto positivo da intervenção. “Com foco em modernização e qualidade de vida, o projeto prevê a criação de uma mão inglesa na via, que liga as avenidas Prefeito João Chiesse Filho e Domingos Mariano, ao lado da Floricultura Casa Flor, além da ampliação da área de lazer com brinquedos para as crianças. A iniciativa vai garantir mais fluidez no trânsito, segurança para pedestres e motoristas, além de um ambiente mais acolhedor para todos”, destacou o secretário.

A assinatura da ordem de serviço marca o início das obras, com previsão de duração de cerca de nove meses. “Estamos falando de uma obra estratégica, pensada para resolver um ponto crítico da mobilidade no Centro e, ao mesmo tempo, requalificar toda essa área. É um projeto que une infraestrutura, organização urbana e valorização do espaço público”, acrescentou Eros.

O prefeito Luiz Furlani reforçou o compromisso da gestão com avanços concretos e destacou a importância da união entre os poderes para as conquistas do município. "Nada supera a força do trabalho. E quando esse trabalho é feito em parceria, os resultados chegam mais rápido e com mais qualidade. Quero agradecer à Câmara de Vereadores, que tem sido fundamental para que a gente avance com projetos importantes como este. Também agradeço a cada secretário, servidor e equipe da Prefeitura que se dedica diariamente para transformar nossa cidade. Seguimos trabalhando com planejamento e responsabilidade para melhorar o dia a dia das pessoas. É assim que construímos uma cidade melhor para todos", concluiu o prefeito.