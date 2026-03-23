Evento na Praça da Matriz, no Centro, reforçou a conscientização, inclusão e valorização da diversidade - Foto: Paulo Dimas

Evento na Praça da Matriz, no Centro, reforçou a conscientização, inclusão e valorização da diversidadeFoto: Paulo Dimas

Publicado 23/03/2026 14:13

Barra Mansa - A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de Barra Mansa celebrou neste sábado (21), o Dia Internacional da Síndrome de Down. Com uma ação especial realizada na Praça da Matriz, no Centro, a iniciativa reuniu atividades educativas, esportivas e de saúde. O objetivo foi promover a conscientização e reforçar a importância da inclusão e do respeito à diversidade.

A data, celebrada mundialmente em 21 de março, tem como principal finalidade ampliar o conhecimento da sociedade sobre a Síndrome de Down, além de incentivar a construção de uma sociedade mais justa, acessível e inclusiva, onde todas as pessoas tenham seus direitos garantidos.

A programação contou com a participação da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, que promoveu atividades esportivas e recreativas, e da Cruz Vermelha, que ofereceu atendimentos e orientações de saúde à população. O Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (Cemae), por meio da Oficina Profissionalizante Professora Didi Coutinho, também esteve presente, apresentando produtos confeccionados por pessoas com deficiência, destacando o potencial e a capacidade produtiva desse público.

A ação contou com a parceria da Associação de Pirotecnia do Rio de Janeiro (Apirj), que realizou apresentação e cadastro para acesso a abafadores de ruído, importante recurso para pessoas com sensibilidade auditiva.

A secretária da Pessoa com Deficiência e vice-prefeita, Luciana Alves, destacou a importância da mobilização e da conscientização, ressaltando sua vivência como mãe da pequena Ester, que tem Síndrome de Down. "Este sábado é um dia muito importante aqui no centro da cidade, porque toda forma de conscientizar é válida, seja por meio de uma faixa com mensagens ou com as meias trocadas, que foi uma mobilização que solicitamos à Secretaria de Educação e que teve a adesão de todas as escolas do município. Meu coração transbordou ao ver professores e alunos engajados nesta causa tão importante. As meias simbolizam os cromossomos e mostram que as diferenças existem e está tudo bem. A beleza está justamente na diversidade humana", afirmou.

Luciana também ressaltou que a data convida a sociedade a refletir sobre o potencial das pessoas com síndrome de Down. “Elas podem aprender, trabalhar, construir amizades, produzir e ocupar seu espaço no mercado de trabalho e na sociedade. Esse dia é para lembrar que essas pessoas existem e pertencem ao mundo, com todos os seus direitos”, completou.

O subsecretário da Pessoa com Deficiência, Lucas Alves, destacou os avanços e investimentos da atual gestão na área da inclusão, com ênfase no projeto Emprego Apoiado, desenvolvido desde janeiro de 2025. "Nosso principal foco é oferecer oportunidades, especialmente o primeiro emprego, preparando esses jovens para a vida adulta. O projeto capacita pessoas com Síndrome de Down e outras deficiências, como intelectual e auditiva, por meio de cursos técnicos e acompanhamento profissional. Trabalhamos com psicólogos e profissionais de Recursos Humanos, que orientam sobre elaboração de currículo e comportamento em entrevistas", explicou.

Lucas também ressaltou uma iniciativa inédita no município. “Pela primeira vez na história, a Prefeitura de Barra Mansa está contratando pessoas com deficiência como estagiários, em parceria com o Sest/Senat. Isso é muito significativo, porque promove autonomia e ajuda a quebrar o estigma de que a pessoa com deficiência é incapaz. Nosso objetivo é mostrar a eficiência além da deficiência e garantir mais independência e qualidade de vida para essas pessoas”, concluiu Lucas.