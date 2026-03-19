Noite de estreia foi marcada por uma bela recepção e celebração da arte no município - Foto: Yuri Melo

Noite de estreia foi marcada por uma bela recepção e celebração da arte no municípioFoto: Yuri Melo

Publicado 19/03/2026 13:58

Barra Mansa - A Galeria Clécio Penedo, em Barra Mansa, viveu uma noite especial na quarta-feira (18), com a abertura da exposição “Camadas do Tempo”, da artista Ana Menegatti. O evento reuniu um grande público e foi marcado por uma recepção acolhedora, proporcionando um momento de encontro, sensibilidade e valorização da arte.

Realizada no Palácio Barão de Guapy, no Centro, a inauguração contou com a presença de visitantes, admiradores da cultura e representantes do setor artístico, que prestigiaram o trabalho da artista em um ambiente de contemplação e troca.

A exposição convida o público a mergulhar em um universo de cores, texturas e sensações, onde cada obra revela histórias que vão além do olhar. Ana Menegatti investiga a pintura como um território de memória, permanência e transformação, utilizando a técnica de óleo sobre tela em um processo cuidadoso, onde o tempo é parte essencial da criação.

Entre os visitantes, a experiência despertou diferentes percepções e sentimentos. Para Nikson Salem, a mostra provoca uma imersão sensível no tempo e nas emoções. “Ao caminhar pela exposição fiquei com a sensação de que cada tela guarda um processo em aberto, como se o tempo estivesse ali, ainda se reorganizando, revelando e escondendo histórias ao mesmo tempo”, destacou.

A iniciativa integra a programação cultural do município e reforça o compromisso da Prefeitura de Barra Mansa com o incentivo à arte e à ocupação dos espaços culturais, promovendo experiências que aproximam a população da produção artística contemporânea.