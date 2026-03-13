Ação faz parte da segunda fase do Programa RJ Digital Municípios - Foto: Divulgação

Ação faz parte da segunda fase do Programa RJ Digital MunicípiosFoto: Divulgação

Publicado 13/03/2026 16:54 | Atualizado 13/03/2026 16:55

Barra Mansa - O Governo do Estado do Rio de Janeiro inaugurou, nesta sexta-feira (13), o atendimento phygital no município de Barra Mansa. A iniciativa integra a segunda fase do Programa RJ Digital Municípios e tem como objetivo ampliar e modernizar a oferta de serviços públicos, combinando atendimento presencial e digital em um único espaço.

Realizada em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria de Estado de Transformação Digital, a ação fortalece o compromisso de ampliar o acesso da população aos serviços públicos e tornar o atendimento mais ágil e eficiente. No local, os cidadãos poderão realizar diferentes solicitações, como a emissão da guia de IPTU, solicitar manutenção de iluminação pública, entre outros serviços municipais. A inauguração contou com a presença do prefeito Luiz Furlani.

“O Estado hoje conta com um governo digital efetivo e com foco no cidadão, com iniciativas que transformam a vida das pessoas. O atendimento phygital democratiza a oferta de serviços públicos, garantindo mais eficiência e facilitando o acesso da população”, afirmou o secretário de Transformação Digital, Feu Braga.

Atendimento phygital

Além do espaço físico de atendimento, o município contará com uma plataforma digital própria de serviços, inspirada no modelo do Portal RJ Digital (www.rj.gov.br). A ferramenta reunirá, em um único ambiente, diferentes informações e serviços municipais, permitindo que o cidadão acesse as demandas de forma rápida e centralizada. Os municípios de Valença e Paraíba do Sul também já receberam o atendimento phygital.

RJ Digital Municípios

Lançado em 2022, o programa tem cerca de 75% das prefeituras aderidas e avança na construção de um estado mais conectado e eficiente. O objetivo é desburocratizar e digitalizar serviços, aumentar a eficiência da administração pública, gerar economia e ampliar a transparência. A nova fase consolida a integração entre Estado e prefeituras, com atendimento presencial e digital para facilitar a vida do cidadão fluminense.