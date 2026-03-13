Ação faz parte da segunda fase do Programa RJ Digital MunicípiosFoto: Divulgação
Governo do Estado leva atendimento phygital a Barra Mansa
Ação faz parte da segunda fase do Programa RJ Digital Municípios
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Ação faz parte da segunda fase do Programa RJ Digital Municípios
Procon de Barra Mansa encerra Semana do Consumidor com ação na Feira da Vila Nova neste domingo
Em parceria com OAB-BM e Cejusc, equipes estarão no local para orientar moradores e esclarecer dúvidas sobre direitos do consumidor
Tiro de Guerra de Barra Mansa mobiliza soldados para doação de sangue no Hemonúcleo do município
Unidade reforça apelo por novos doadores diante da baixa no estoque de todos os tipos sanguíneos
Prefeitura de Barra Mansa e Iterj avançam na etapa final de medições para regularização fundiária no Recanto do Sol
Imóveis já cadastrados passam agora pelo processo de medição técnica
Entrega de kits escolares anima alunos da rede municipal de Barra Mansa
Cadernos com elementos que fazem parte da história da cidade, canetas e lápis coloridos compõem os materiais e despertam ainda mais o interesse pelos estudos
Hemonúcleo de Barra Mansa precisa de novas doações neste início de ano
Unidade destaca que estoque de todos os tipos sanguíneos estão em nível crítico
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