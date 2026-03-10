Nesta terça-feira (10), foi a vez dos estudantes da Escola Municipal Leonel de Moura Brizola, no bairro Vista Alegre - Foto: Chico de Assis

Publicado 10/03/2026 15:38

Barra Mansa - Quando eles recebem o material novo, a motivação muda. As crianças ficam mais animadas, participam mais das atividades e demonstram ainda mais interesse em aprender. Tantos mais revelam o incentivo que faz diferença na rotina escolar. E a condição tem sido comum nas unidades de ensino de Barra Mansa com a entrega dos novos itens pela Secretaria de Educação. Nesta terça-feira (10), foi a vez dos estudantes da Escola Municipal Leonel de Moura Brizola, no bairro Vista Alegre, receberem os materiais que impactam diretamente no dia a dia da sala de aula.

Entre eles estão cadernos, canetinhas, lápis de cor, cola, borracha, lápis e apontador - itens que ajudam a garantir que as crianças tenham tudo o que precisam para se desenvolverem ao longo do ano letivo.

Durante a entrega, o clima foi de alegria entre os alunos. A estudante do 5º ano, Emanuelly da Silva Aires, de 10 anos, ficou encantada com os novos objetos. “Os cadernos ficaram lindos, com a capivara, a preguiça e os locais da cidade. Mas o que mais gostei foram as canetinhas, são bem coloridas. Dá até vontade de ficar desenhando e de estudar mais”, revelou.

A secretária de Educação, Linamar Carvalho, enfatizou que cada lápis apontado ou página escrita revelam mais um capítulo de descobertas. "Em Barra Mansa, a educação começa também nesses pequenos gestos que fazem uma grande diferença. Estudar com material novo dá orgulho e aumenta ainda mais a vontade de aprender. Também estamos realizando a entrega dos novos uniformes para os estudantes da rede municipal, garantindo mais conforto, igualdade e autoestima para nossas crianças. É um conjunto de ações que demonstra o compromisso da Prefeitura em oferecer um ambiente cada vez mais acolhedor e motivador para que nossos alunos aprendam e se desenvolvam”, concluiu Linamar.