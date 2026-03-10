Unidade destaca que estoque de todos os tipos sanguíneos estão em nível crítico - Foto: Arquivo/PMBM

Publicado 10/03/2026 14:02

Barra Mansa - Neste início de ano, o Hemonúcleo de Barra Mansa está fazendo um apelo à população por novas doações para regularizar o estoque. A unidade informou que todos os tipos sanguíneos se encontram com estoque abaixo do ideal, o que torna a realização dos atos voluntários ainda mais importante, já que uma única doação pode salvar até quatro vidas. Atualmente, todos os tipos (O+, A+, AB+, B+, O-, A-, AB- e B-) estão com estoque em nível crítico, sendo o tipo sanguíneo O+ é o que mais recebe doações e o tipo O- é o mais procurado, já que é doador universal.

De acordo com a coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Mendes, a procura para doações está muito baixa, o que afeta, por exemplo, o índice de uso na oncologia. “Toda doação é bem-vinda. Precisamos que as doações de todos os tipos sejam constantes para que consigamos atender as demandas e chegar a todos que precisarem. Doar sangue salva vidas. É fundamental que a população se sensibilize com essa causa”, destacou.

Embora todos os tipos sanguíneos sejam bem-vindos, a equipe pede atenção especial aos doadores de O+ e negativos, que são amplamente utilizados em situações emergenciais devido à compatibilidade.

O Hemonúcleo está localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. As doações são captadas de segunda a sexta-feira, entre 7h e 11h. O telefone para contato é (24) 3512-0788.

Requisitos para doação:

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade somente com autorização dos responsáveis);

- Pessoas acima de 60 anos só podem doar caso a primeira doação tenha sido realizada antes dos 59 anos, 11 meses e 29 dias;

- Estar em boas condições de saúde e pesar no mínimo 50 kg;

- Não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 24 horas;

- Em caso de tatuagem, respeitar o intervalo mínimo de seis meses.