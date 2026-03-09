Com foco no público feminino, evento foi promovido pela Prefeitura de Barra Mansa na tarde desta segunda-feira, dia 09 - Foto: Gabriel Borges

Com foco no público feminino, evento foi promovido pela Prefeitura de Barra Mansa na tarde desta segunda-feira, dia 09Foto: Gabriel Borges

Publicado 09/03/2026 17:23

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa realizou, na tarde desta segunda-feira (09), uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, reunindo diversas ações voltadas ao cuidado, à informação e à valorização feminina. O evento aconteceu na Praça da Igreja Matriz, no Centro, e contou com a participação de diversas secretarias municipais e instituições parceiras, que ofereceram atendimentos gratuitos, orientações e atividades de integração para o público.

A iniciativa foi coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, por meio do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), com apoio das secretarias municipais da Pessoa com Deficiência, Saúde, Comunicação Social, Ordem Pública, Juventude, Esporte e Lazer e Manutenção Urbana, além do Saae-BM.

Também participaram da ação instituições parceiras como a OAB Mulher, a Polícia Militar – por meio da Patrulha Maria da Penha e do 28º Batalhão –, a Nova UBM – Centro Universitário de Barra Mansa, a Cruz Vermelha, o Sest Senat e a equipe eMulti, que contribuíram com atendimentos, orientações e atividades voltadas ao bem-estar e à promoção da saúde.

Durante a tarde, a praça foi transformada em um espaço de acolhimento e serviços, com oficinas de autocuidado, orientações sobre estética e beleza, exposição de moda e distribuição de lembranças especiais. As ações de saúde e orientação social também tiveram destaque, com profissionais oferecendo informações sobre qualidade de vida, prevenção e hábitos saudáveis.

A Cruz Vermelha participou com orientações de saúde e primeiros cuidados, enquanto estudantes e profissionais do curso de Nutrição da Centro Universitário de Barra Mansa realizaram atendimentos com dicas de alimentação saudável. Já as equipes da segurança pública reforçaram a importância da proteção e do combate à violência contra a mulher.

Outro destaque foi a presença da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, que orientou o público sobre os mecanismos de proteção às mulheres. A equipe técnica do CEAM também esteve presente para esclarecer dúvidas e apresentar os serviços de acolhimento, acompanhamento psicológico e orientação jurídica oferecidos no município.

Entre as ações realizadas, também houve a divulgação de oportunidades de qualificação profissional. Em parceria com a marca Mula Manca Átame, foi apresentado ao público o curso técnico de Produção de Moda do Colégio UBM, iniciativa que busca incentivar a formação profissional e ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Durante o evento, visitantes puderam conhecer mais sobre o curso, tirar dúvidas e acessar informações sobre as inscrições para 2026.

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, destacou que a ação foi pensada para aproximar os serviços públicos das mulheres e fortalecer a rede de proteção no município. “Nosso objetivo foi criar um espaço de acolhimento, informação e cuidado. Reunimos diversas secretarias e instituições parceiras para oferecer serviços importantes e, ao mesmo tempo, valorizar as mulheres de Barra Mansa, reforçando que elas têm uma rede preparada para orientar, apoiar e garantir seus direitos”, afirmou a secretária.

Muitas mulheres passaram pelos atendimentos, buscaram orientações, participaram das atividades e aproveitaram o momento dedicado ao cuidado e ao bem-estar, destacando o acolhimento e a qualidade dos serviços prestados.

A aposentada Kátia Silveira Lins foi uma das participantes e elogiou a iniciativa. “Foi uma tarde muito especial. Fui muito bem atendida, as pessoas foram muito atenciosas e a gente se sente valorizada em um evento pensado para nós. Aproveitei os serviços, recebi orientações e saio daqui muito satisfeita”, destacou Kátia.