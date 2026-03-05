Cerimônia reuniu autoridades, familiares e contou com apresentação da Banda Militar da Aman - Foto: Paulo Dimas

Publicado 05/03/2026 13:27

Barra Mansa - O Tiro de Guerra (TG 01-016), em Barra Mansa, realizou na manhã desta quarta-feira (05) a primeira formatura da turma de 2026, cerimônia que oficializou a incorporação de 40 novos jovens atiradores que iniciarão o período de instrução neste ano. A solenidade reuniu autoridades, convidados e familiares dos jovens. Entre os presentes estavam João Vitor Ramos, coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, e Beatriz Vieira de Sá, diretora do Sest Senat na região, além de parentes dos atiradores que acompanharam o momento.

O evento também contou com a participação da Banda Militar da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), que abrilhantou a cerimônia com apresentações musicais.

Durante a formatura, o chefe de instrução do TG 01-016, 1º Sargento Wagner Bernardo do Carmo, destacou a importância da experiência para a formação dos jovens e ressaltou a parceria entre o Tiro de Guerra e o município. "O Tiro de Guerra representa um momento importante de reflexão na vida desses jovens. Aqui eles recebem orientação baseada em valores como disciplina, respeito, educação e responsabilidade. Além da formação cívica, muitos também saem mais preparados para ingressar no mercado de trabalho", afirmou o sargento.

O sargento também ressaltou os resultados alcançados pela turma anterior. Em 2025, dos 40 jovens incorporados, 38 foram inseridos no mercado de trabalho, reforçando o papel do Tiro de Guerra na capacitação e orientação para o futuro profissional.

A diretora do Sest Senat, Beatriz Vieira de Sá, também destacou a importância da parceria entre as instituições para ampliar as oportunidades para os atiradores. “O Sest Senat trabalha com qualificação profissional e desenvolvimento social. A parceria com o Tiro de Guerra é fundamental porque ajuda a preparar esses jovens não apenas para a vida cidadã, mas também para o mercado de trabalho, oferecendo capacitação e novas perspectivas para o futuro”, ressaltou.

Entre os familiares presentes, o clima era de emoção e orgulho. Carolina Gama, mãe do atirador Yuri, estudante de Nutrição, contou que o filho está entusiasmado com a nova fase. "Estou muito orgulhosa do Yuri. Ele está super empolgado com essa nova experiência e acredito que o Tiro de Guerra traz ensinamentos muito importantes para a vida desses jovens, como disciplina, responsabilidade e respeito. É uma oportunidade muito valiosa", destacou a mãe.