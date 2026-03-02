Imunização de bezerras entre três e oito meses é obrigatória e gratuita - Foto: Divulgação

Publicado 02/03/2026 14:56

Barra Mansa - A Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa segue avançando na campanha de vacinação obrigatória contra a brucelose, voltada a bezerras bovinas e bubalinas com idade entre três e oito meses. A dose é gratuita e deve ser agendada diretamente na Gerência de Defesa Animal (GDA), instalada na sede da Emater, no Parque da Cidade (Rua Prefeito João Chiesse Filho, 312, Centro). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

A medida integra a política municipal de defesa agropecuária e tem como foco preservar a base produtiva da pecuária, atividade estratégica para a economia rural do município. Manter o rebanho protegido é condição essencial para garantir produtividade, previsibilidade e acesso a mercados cada vez mais exigentes em relação aos critérios sanitários.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Bruno Meirelles, a imunização é uma ferramenta indispensável de gestão sanitária. “A brucelose é uma enfermidade silenciosa, que compromete a eficiência reprodutiva do rebanho e pode gerar perdas expressivas. A vacinação evita o sacrifício de animais, protege o patrimônio do produtor e assegura a sustentabilidade da atividade”, afirma.

Causada pela bactéria Brucella abortus, a doença impacta diretamente os índices zootécnicos. Entre os principais prejuízos estão abortos, retenção de placenta, queda na produção de leite e redução da taxa de natalidade. Na prática, isso significa aumento no custo de reposição de matrizes, descarte precoce de fêmeas e desequilíbrio no planejamento produtivo.

Bruno alerta que além das perdas dentro da porteira, a confirmação de casos pode resultar em interdição da propriedade pelo Serviço de Inspeção e Fiscalização Sanitária e na obrigatoriedade de abate sanitário dos animais positivos — uma perda direta de capital. “A presença da doença também impõe restrições comerciais, dificulta a venda de animais e produtos de origem animal e pode comprometer contratos, afetando toda a cadeia produtiva”.

A brucelose é classificada como zoonose, representando risco também à saúde humana. A transmissão pode ocorrer pelo consumo de leite cru e derivados não pasteurizados, carne malcozida ou pelo contato direto com secreções e restos de parto de animais infectados. Daí, a importância de consumir apenas produtos inspecionados. Em humanos, os sintomas incluem febre intermitente, dores musculares e fadiga, podendo evoluir para quadros crônicos se não houver tratamento adequado.

A Secretaria de Desenvolvimento Rural atua de forma integrada com o setor de Zoonoses, reforçando a orientação técnica aos produtores e o monitoramento de possíveis casos. A coordenação da campanha está sob responsabilidade da GDA, que organiza a distribuição das doses, o controle do calendário vacinal e o acompanhamento técnico nas propriedades.

O secretário destaca ainda a importância do cumprimento rigoroso do calendário. A vacinação ocorre em duas etapas anuais: a primeira entre dezembro e maio e a segunda entre junho e novembro, garantindo que as bezerras sejam imunizadas a partir dos três meses de idade. "Para o produtor, mais do que uma obrigação legal, a vacinação contra a brucelose é um investimento direto na eficiência do rebanho, na valorização da propriedade e na credibilidade da pecuária de Barra Mansa", conclui Bruno Meirelles.