Iniciativa oferece novas modalidades para pessoas com deficiência a partir dos 7 anosFoto: Divulgação

Publicado 02/03/2026 14:54

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, está ampliando as atividades do Paradesporto 2026. A iniciativa, coordenada pela Gerência de Paradesporto, é voltada para pessoas com deficiência, com ou sem habilidades esportivas, a partir dos 7 anos de idade.

O programa tem como objetivo promover inclusão, socialização e qualidade de vida por meio do esporte. Entre as modalidades oferecidas estão bocha (turma de convivência), futsal e vivências em atividades de areia, como futevôlei, beach tênis e vôlei.

O programa é aberto tanto para iniciantes quanto para praticantes com experiência, e as inscrições podem ser feitas no próprio dia e local de cada atividade, diretamente no Clube Municipal, localizado na Rua Juiz Antônio Ciani, 91, no Centro.

As atividades oferecidas são distribuídas ao longo da semana – bocha às segundas-feiras, às 8h, para turma livre, e às 10h, para participantes de 7 a 15 anos. O futsal é realizado às quartas-feiras, às 14h, para turma livre, e às 14h30, para alunos de 7 a 15 anos. Já o Core X acontece na primeira quarta-feira de cada mês, às 14h, em turma de convivência aberta ao público livre.

A gerente de Paradesporto, Edimara dos Santos, destacou que a ampliação reforça o compromisso do município com a inclusão social. “Acreditamos no esporte como ferramenta de transformação e inclusão. O Paradesporto é um espaço de acolhimento, desenvolvimento e convivência. Estamos ampliando as atividades para que mais pessoas tenham acesso e possam participar, independentemente do nível de habilidade”, ressaltou.