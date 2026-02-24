Competição acontece no dia 1° de março, no distrito Nossa Senhora do Amparo - Foto: Arquivo/PMBM

Publicado 24/02/2026 14:48

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), com organização da Papaleguas Sports e apoio da Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecierj), realiza neste domingo, dia 1º de março, a primeira edição do ‘Pitoresko Mountain Bike Challenge’. O evento promete reunir atletas e amantes do ciclismo em uma manhã marcada por esporte, superação e contato com a natureza.

A competição terá início às 9h, na Rodovia Gecy Vieira Gonçalves, 212, no distrito Nossa Senhora do Amparo. A inscrição do primeiro lote custa R$ 89 e os participantes concorrerão a R$ 5 mil em prêmios. As inscrições devem ser realizadas pelo site papaleguas.org. As vagas são limitadas.

O gerente de ciclismo da SMJEL, Alessandro Katraca, falou sobre a importância do evento. “Já temos mais de vinte cidades inscritas. A expectativa é de que o evento movimente o cenário esportivo da cidade e incentive cada vez mais a prática do ciclismo. Mais do que uma competição, o desafio é um convite ao bem-estar e à valorização do esporte como ferramenta de qualidade de vida. Prepare sua bike e garanta sua vaga”, destacou Alessandro Katraca.