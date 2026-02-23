Iniciativa "Ler e Brincar: Territórios do Aprender" amplia acesso à leitura e ao brincar com kits pedagógicos - Foto: Gabriel Borges

Iniciativa "Ler e Brincar: Territórios do Aprender" amplia acesso à leitura e ao brincar com kits pedagógicosFoto: Gabriel Borges

Publicado 23/02/2026 15:39

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Rotary Club de Barra Mansa Alvorada, realizou nesta segunda-feira (23), uma série de entregas dos kits do projeto “Ler e Brincar: Territórios do Aprender”, reafirmando o protagonismo do município nas políticas públicas voltadas à primeira infância. A iniciativa contempla diretamente 1.239 crianças matriculadas nas 12 unidades municipais de Educação Infantil, sendo 787 em turmas de creche e 452 em turmas de pré-escola.

Pela manhã, a entrega aconteceu no Jardim de Infância Municipalizado Professora Júlia Varella, no bairro Vila Nova, com a presença da secretária municipal de Educação, Linamar Carvalho; da diretora da unidade, Marcela Hosken; do presidente do Rotary Club de Barra Mansa Alvorada, Marcos Vinícios Salazar; além de demais representantes da instituição.

O projeto, iniciado em 2025, ganha novo impulso com a entrega dos kits pedagógicos, que passam a integrar o material utilizado nas unidades. Com foco na Educação Básica e na alfabetização, a iniciativa assegura o direito ao brincar e à leitura como práticas essenciais ao desenvolvimento infantil. A proposta reconhece o brincar como linguagem estruturante da aprendizagem e a leitura como ferramenta de formação, criatividade e fortalecimento de vínculos.

A secretária de Educação, Linamar Carvalho, destacou que a ação tem como objetivos incentivar práticas de leitura e escrita alinhadas ao Programa LEEI (Leitura e Escrita na Educação Infantil); valorizar o brincar como instrumento de desenvolvimento social, emocional e cognitivo; mobilizar a comunidade em torno da valorização da infância; e sensibilizar as famílias sobre a importância da leitura e do brincar no desenvolvimento integral das crianças. "Estamos fortalecendo a alfabetização desde os primeiros anos, garantindo que nossas crianças tenham acesso a experiências significativas de aprendizagem. Investir na primeira infância é investir no futuro de Barra Mansa" afirmou a secretária.

Entre as ações desenvolvidas estão a implantação de estações do brincar, rodas de leitura, espaços de arte e expressão, além da produção de materiais coletivos, como cartazes, desenhos e painéis. O projeto também prevê atividades em praças, bibliotecas e outros espaços públicos, promovendo maior integração entre escola, família e comunidade, especialmente em territórios mais vulneráveis.

Os recursos para aquisição dos kits foram viabilizados com apoio do Fundo Distrital 4571 do Rotary International e de empresas parceiras. Os materiais poderão ser utilizados por mais de um ano, ampliando o alcance e a continuidade das ações pedagógicas.

Para o presidente do Rotary Club, Marcos Vinícios Salazar, a parceria reforça o compromisso social da instituição com o município. “Esse projeto representa um investimento direto no futuro da cidade. Ao lado da Prefeitura, conseguimos ampliar oportunidades e fortalecer a educação das nossas crianças”, destacou.