Seletiva acontece no dia 27 de fevereiro, às 9h, no Sest Senat - Foto: Chico de Assis

Publicado 19/02/2026 16:37

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa abriu, nesta quinta-feira (19), as inscrições para a 1ª Peneira de Natação do município. A iniciativa é promovida por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL) de Barra Mansa e faz parte do projeto “Natação: Braçadas para Vida”, que busca revelar novos talentos e incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes. A seletiva será realizada no dia 27 de fevereiro (sexta-feira), às 9h, no Sest Senat, localizado na Rua João Brabo, nº 05, no bairro Barbará.

De acordo com a gerente de natação da Pasta, Rafaella Neves da Silva, a natação é uma modalidade completa, que contribui para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional de crianças e jovens. "Além de estimular a disciplina, é um esporte que melhora a coordenação motora e a resistência. É uma grande oportunidade para quem deseja participar e dar os primeiros passos na modalidade e descobrir seu potencial. A ação reforça o compromisso do município com o esporte como ferramenta de inclusão social, promoção da saúde e desenvolvimento de jovens talentos", destacou.

As inscrições podem ser feitas de forma online pelo link: https://forms.gle/QgST2NdeirQHH4m56 ou por meio do QR Code disponível em uma arte no perfil oficial da Prefeitura de Barra Mansa no Instagram: @barramansarj.