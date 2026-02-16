Blocos do Boi e Arrastão do Povão também agitaram a área central e o bairro Vista AlegreFoto: Chico de Assis
Programação continua nesta segunda-feira, dia 16
Cantor Thiago Cordeiro foi a grande atração do terceiro dia de Carnaval no Parque da Cidade
Blocos do Boi e Arrastão do Povão também agitaram a área central e o bairro Vista Alegre
Secretaria de Assistência Social oficializa nomeação da Caisan Municipal em Barra Mansa
Órgão intersetorial vai fortalecer políticas públicas de combate à fome e promoção da alimentação adequada
Carnaval 2026 de Barra Mansa começa com shows e desfile de blocos nesta sexta
Blocos Tradição Morro do Cruzeiro e Mensageiros do Axé, bandas Sorriso Aberto, Teresa Cristina e Carrossel de Emoções são os destaques no 1º dia
Barra Mansa reforça ações de conscientização durante o Carnaval 2026
Evento no Parque da Cidade contará com orientações ao público, regras de segurança e programação para toda a família
Barra Mansa conquista Selo Ouro e se destaca entre as melhores cidades do país em alfabetização
Município alcança o mais alto reconhecimento do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e reafirma prioridade absoluta à aprendizagem na idade certa
Amparo terá quatro noites de festa com grandes atrações no Carnaval 2026
Distrito receberá shows, DJs e programação especial na Praça Matriz de Nossa Senhora do Amparo, entre os dias 14 e 17 de fevereiro
