Blocos do Boi e Arrastão do Povão também agitaram a área central e o bairro Vista AlegreFoto: Chico de Assis

Publicado 16/02/2026 14:41

Barra Mansa - O domingo (15), terceiro dia de Carnaval em Barra Mansa, confirmou o grande sucesso da festa na cidade. Novamente o Parque da Cidade recebeu um excelente público, reunindo famílias, amigos e foliões que aproveitaram uma programação com diversas atrações.

A festa começou às 17h com a Matinê da Tia Lili, que animou crianças e adultos com muita energia. Em seguida, quem se apresentou foi o grupo Partido A Mais, seguido da Banda Teresa Cristina, que levantou o público com um repertório de marchinhas. Para encerrar a noite com muita alegria e irreverência, o cantor Thiago Cordeiro subiu ao palco. Teve ainda DJ Dom durante os intervalos e após o show principal.

O secretário de Comunicação, Diego Raffide, foi ao Parque da Cidade acompanhado de sua filha Alice, de nove anos, e destacou o sucesso da festa. “O carnaval em Barra Mansa conta com um ambiente familiar e a presença de muitas crianças. A estrutura está excelente, com banheiros químicos para os homens e banheiros exclusivos para as mulheres. A segurança também está reforçada, com a presença da Polícia Militar, Guarda Municipal e segurança privada. Vale ressaltar que o evento conta com revista na entrada e câmeras de reconhecimento facial”, revelou.

O cantor Thiago Cordeiro exaltou a recepção do público e da cidade. “É sempre uma alegria cantar em Barra Mansa, uma cidade que nos abraçou. Nosso show leva para as pessoas muita animação, várias músicas de samba dos anos 80, 90 e brega. Até Balão Mágico nós cantamos”, brincou.

Pelas ruas, os Blocos do Boi e Arrastão do Povão agitaram as ruas centrais e o bairro Vista Alegre.



Programação continua nesta segunda-feira, dia 16

A programação de Carnaval segue movimentando a cidade nesta segunda-feira (16). No Parque da Cidade, o evento inicia às 17h, com a Matinê da Tia Lili, depois vem o show do grupo Empolga Samba, às 19h. A Banda Teresa Cristina volta a se apresentar às 21h e na sequência o cantor Davi Quaresma canta seus sucessos. Na agenda de blocos, o Bloco do Boi, no bairro Roberto Silveira, sai às 16h em direção às ruas do Centro.

O Carnaval de Barra Mansa tem a realização da Prefeitura, por meio da Fundação Cultura e da Secretaria de Comunicação, e conta com o incentivo da Funarj e do Giro Cultural, além do apoio institucional da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da pasta de Eventos do Governo do Estado.