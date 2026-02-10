Resultado reforça a gestão responsável dos recursos e amplia a segurança previdenciária de servidores ativos - Foto: Chico de Assis

Publicado 10/02/2026 15:07

Barra Mansa - O Fundo de Previdência Social de Barra Mansa (Previbam) apresentou um desempenho histórico em 2025 ao superar, com ampla margem, a meta atuarial prevista para o exercício. Enquanto a meta estabelecida, calculada com base no IPCA acrescido de 5,08% ao ano, foi de 9,56%, a evolução do patrimônio líquido alcançou expressivos 32,01%. Os números evidenciam a gestão eficiente, responsável e alinhada às boas práticas de governança previdenciária em um ano com intensas oscilações de mercado e previsões pessimistas.

O resultado positivo reflete diretamente o bom desempenho da carteira de investimentos, que registrou rentabilidade de 15,19%, aliado a uma estratégia sólida e criteriosa de alocação de recursos. A condução técnica e prudente da política de investimentos reforça o compromisso do Fundo com a sustentabilidade do regime previdenciário e com a manutenção do equilíbrio atuarial no longo prazo.

O desempenho alcançado também amplia a proteção dos benefícios futuros, fortalece a confiança dos servidores ativos, aposentados e pensionistas e reafirma o cuidado com a correta aplicação dos recursos públicos.

O secretário municipal de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, destacou o trabalho em conjunto dos membros do Comitê de Investimentos do Previbam para os resultados obtidos. "Temos uma missão em conjunto que é buscar a maior rentabilidade em prol de um fundo que tem sua rentabilidade mínima para garantir o cumprimento dos compromissos futuros. Desde que começamos a profissionalizar a questão dos investimentos, utilizamos boas práticas, reunidas às pessoas com as devidas expertises para alcançarmos os resultados. Nossos esforços serão manter viva a função do Comitê, pois comemoramos hoje a maior rentabilidade da história do Previbam", destacou Leonardo.



Além do secretário de Finanças, que também ocupa a cadeira de presidente do Comitê, fazem parte da comissão de investimentos: a presidente do Previbam, Denise Gomes; o coordenador Administrativo e Financeiro do Previbam, Aurélio Barros; o secretário municipal de Administração, Gabriel Rezende; o controlador geral do Município, Vantoil de Souza; e o servidor do Previbam indicado pelo Conselho Fiscal, Maycon Anderson.

A presidente do Previbam enfatizou que o resultado comprova a solidez das decisões adotadas ao longo do exercício. “Superar a meta atuarial de 2025 demonstra que, em conjunto com o Comitê de Investimentos, conduzimos as decisões com responsabilidade, planejamento e visão estratégica. O resultado evidencia a assertividade das escolhas técnicas realizadas ao longo do exercício e o fortalecimento contínuo do patrimônio previdenciário, sempre com atenção ao cenário econômico e à proteção do interesse coletivo”, concluiu Denise Gomes.