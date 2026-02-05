O evento aconteceu no Jardim das Preguiças, no Centro - Foto: Divulgação/PMBM

Publicado 05/02/2026 16:42

Barra Mansa - O Parque Centenário, conhecido popularmente como Jardim das Preguiças, no Centro, brilhou com cores, alegria e muita animação na manhã deste sábado (07), durante a realização da segunda edição do CarnaPet. Promovido pela Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais de Barra Mansa, o evento reuniu cães e gatos acompanhados de seus tutores em um animado desfile de fantasias e em diversas atividades voltadas ao bem-estar animal.

Ao longo da manhã, o público pôde participar de momentos especiais, como a entrega de brindes, feira de adoção, café compartilhado com alimentação saudável para os pets, espaço para fotos, confecção de coleiras personalizadas e ações de interação entre tutores e seus animais.

O secretário Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, titular da pasta de Proteção e Bem-Estar dos Animais, comemorou o sucesso da iniciativa e ressaltou a importância da continuidade das ações. "O CarnaPet se fortalece a cada edição. Seguiremos promovendo eventos como este e estruturando um calendário permanente de atividades que fortaleçam a relação entre tutores e seus pets", destacou o secretário.

Entre os participantes, a tutora Mariana da Silva levou seu cãozinho, Stive, e compartilhou o entusiasmo com a programação. "Foi maravilhoso ver o Stive tão animado e participativo. Eventos assim unem as pessoas e reforçam o carinho que sentimos por nossos animais. Só tenho a agradecer à organização e espero que mais momentos como este sejam realizados", afirmou Mariana.