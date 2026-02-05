O evento aconteceu no Jardim das Preguiças, no CentroFoto: Divulgação/PMBM
2ª edição do CarnaPet reúne tutores e pets em manhã de diversão no Jardim das Preguiças
Evento promovido pela Secretaria de Proteção e Bem-Estar dos Animais contou com desfile de fantasias, ações de adoção e atividades voltadas ao cuidado animal
Secretaria de Educação inicia entrega de uniformes nas unidades escolares de Barra Mansa
Reforçando o compromisso com o aprendizado, município já distribui uniforme desde o primeiro dia de ano letivo
Barra Mansa avança na política de bem-estar animal com balanço de ações e reconhecimento a protetores
Evento reuniu protetores e instituições para apresentação dos resultados de 2025, planejamento de novas ações e entrega de certificados de reconhecimento
Escolas de Barra Mansa voltam às aulas com novas expectativas para o ano de 2026
Nesta terça-feira, todas as unidades de ensino da rede municipal retornam às atividades
Secretaria de Saúde promove mutirão de combate à dengue e controle de roedores no Bom Pastor
Equipes percorreram todas as ruas do Lazaredo orientando moradores e atuando em pontos de risco
Secretaria de Meio Ambiente realiza 1ª edição do Descarte Solidário Comunitário do ano em Barra Mansa
Ação no bairro Vista Alegre reuniu descarte correto de resíduos e distribuição de mudas nativas
