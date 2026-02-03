Nesta terça-feira, todas as unidades de ensino da rede municipal retornam às atividadesFoto: Gabriel Borges
Escolas de Barra Mansa voltam às aulas com novas expectativas para o ano de 2026
Nesta terça-feira, todas as unidades de ensino da rede municipal retornam às atividades
Secretaria de Saúde promove mutirão de combate à dengue e controle de roedores no Bom Pastor
Equipes percorreram todas as ruas do Lazaredo orientando moradores e atuando em pontos de risco
Secretaria de Meio Ambiente realiza 1ª edição do Descarte Solidário Comunitário do ano em Barra Mansa
Ação no bairro Vista Alegre reuniu descarte correto de resíduos e distribuição de mudas nativas
Barra Mansa encerra ‘Janeiro Branco’ com evento de conscientização sobre saúde mental no Restaurante do Povo
Atividade reforçou que o cuidado deve ocorrer durante todo o ano
Prefeitura de Barra Mansa realiza recadastramento obrigatório de aposentados e pensionistas do Previbam
Atualização cadastral acontece de 02 a 27 de fevereiro de 2026 e garante a manutenção dos benefícios previdenciários
Secretaria de Ordem Pública realiza vistoria técnica no Cemitério Municipal de Barra Mansa
Ação integra trabalho contínuo de organização, controle e aprimoramento da gestão do espaço cemiterial
