Nesta terça-feira, todas as unidades de ensino da rede municipal retornam às atividadesFoto: Gabriel Borges

Publicado 03/02/2026 15:08

Barra Mansa - As aulas voltaram oficialmente nesta terça-feira, dia 03, em toda a rede municipal de ensino de Barra Mansa. Todas as 71 escolas – abrangendo educação infantil, ensino fundamental e o EJA (Educação de Jovens e Adultos) – retomaram seus trabalhos. O município possui mais de 15 mil estudantes matriculados.

A secretária de Educação, Linamar Carvalho, destacou a expectativa para esse novo ano. “Iniciamos mais um ano letivo com muita expectativa e confiança. Nossa rede segue planejada e comprometida com a aprendizagem e o cuidado com cada estudante. Que seja um ano de muitas conquistas e avanços para a educação de Barra Mansa”, comunicou.

Diretora da Escola Municipalizada Leonel de Moura Brizola, no bairro Vista Alegre, Bianca Mangelli desejou um bom retorno a todos os profissionais e alunos, agradecendo ainda o empenho da Secretaria de Educação. “Hoje tivemos o recomeço de mais um ano e ficamos felizes em receber de braços abertos nossos alunos. Mesmo antes dessa volta, já fizemos encontros anteriores, planejamos, nos organizamos para este ano, e a expectativa de que seja um ano de muito sucesso”, disse.

Moradora do bairro Vista Alegre, Taynara Suelen, mãe do menino João Miguel, de 09 anos, ressaltou a alegria em voltar às aulas. “Meu filho estuda no 5º ano e já estava com saudade do colégio e de reencontrar os amigos. Esperamos que seja um ano bem produtivo”, comentou.

A Prefeitura de Barra Mansa segue trabalhando de forma integrada para promover uma educação pública cada vez mais inclusiva e eficiente, contribuindo para o desenvolvimento educacional e social das crianças e jovens do município.