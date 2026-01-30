A atividade contou com a participação de profissionais das áreas de saúde, assistência social e educação física - Foto: Gabriel Borges

A atividade contou com a participação de profissionais das áreas de saúde, assistência social e educação físicaFoto: Gabriel Borges

Publicado 30/01/2026 15:37

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou nesta sexta-feira (30), no Restaurante do Povo, a ação que marcou o encerramento da campanha ‘Janeiro Branco’, voltada à conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental.

A atividade contou com a participação de profissionais das áreas de saúde, assistência social e educação física, além de parceria com o curso de Nutrição do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM). Durante a ação, a população recebeu orientações, acolhimento e informações sobre hábitos saudáveis, prática de atividade física e saúde mental, reforçando a importância do cuidado integral com o corpo e a mente.

A campanha Janeiro Branco reforça a importância de cuidar da saúde mental como parte essencial da qualidade de vida, fortalecendo as políticas públicas do município voltadas ao bem-estar da população.

A psicóloga Stephane Landim ressaltou a importância de falar sobre saúde mental de forma acessível e sem preconceitos. Para ela, ações em espaços públicos ajudam a quebrar tabus e incentivam a busca por ajuda profissional. "Se a nossa mente não está bem, o nosso corpo e a nossa vida também não vão estar. Promover o cuidado e quebrar tabus é fundamental. Buscar ajuda não é vergonha", explicou a psicóloga.

O educador físico Ryan Augusto Moreira destacou o papel da atividade física na promoção da saúde integral. Segundo ele, o trabalho realizado busca orientar as pessoas sobre a importância do movimento como ferramenta de cuidado não apenas com o corpo, mas também com a mente. “A gente conversa, orienta, identifica quem precisa iniciar uma atividade física e reforça o quanto isso é importante não só para a saúde física, mas para a saúde mental também”, afirmou.

Para a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, o Restaurante do Povo é um espaço estratégico por atender diariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo idosos que muitas vezes enfrentam o isolamento social. A secretária fez um alerta sobre os impactos desse cenário. "O isolamento é uma das causas de depressão, demência e outros adoecimentos. Por isso, é importante incentivar essas pessoas a buscarem ajuda, atividades, movimento e interação com o mundo", pontuou Josiane.

Durante a ação, usuários do Restaurante do Povo também participaram das orientações oferecidas pela equipe. A cuidadora Rita de Cássia Magalhães, que frequenta o espaço regularmente, aproveitou o momento para ouvir as instruções da psicóloga e destacou a importância da iniciativa. "Eu sempre almoço aqui e achei muito importante essa orientação. Às vezes a gente cuida de tanta gente e esquece de cuidar da nossa própria mente. Ouvir a psicóloga ajuda a entender que a gente também precisa parar e buscar ajuda quando necessário", contou Rita.

Embora a atividade tenha marcado o encerramento das ações do Janeiro Branco, a Prefeitura reforça que o cuidado com a saúde mental é contínuo. As Secretarias Municipais de Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos seguem oferecendo acolhimento, orientação e acompanhamento durante todo o ano.