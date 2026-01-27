Ações de educação ambiental inclusiva serão abertas à comunidade e desenvolvidas em diferentes espaços do município - Foto: Paulo Dimas

Ações de educação ambiental inclusiva serão abertas à comunidade e desenvolvidas em diferentes espaços do municípioFoto: Paulo Dimas

Publicado 27/01/2026 16:00

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Pessoa com Deficiência, realizou, na segunda-feira (26), uma reunião para alinhar a criação de um projeto conjunto de educação ambiental voltado à inclusão de pessoas com deficiência em atividades educativas e de conscientização ambiental. Participaram do encontro a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves; a gerente de Educação Ambiental, Manuela Noaves Gianelli; a coordenadora de Meio Ambiente, Anna Isabela Lima; e o subsecretário Lucas Alves.

A iniciativa tem como objetivo promover a participação de pessoas com deficiência em ações como visitas guiadas ao Parque de Saudade, atividades de plantio, contação de histórias, palestras, minipalestras e rodas de conversa, sempre com foco na acessibilidade, inclusão e educação ambiental.

De acordo com a gerente de Educação Ambiental, Manuela Noaves Gianelli, as ações poderão acontecer tanto em espaços abertos quanto em unidades específicas. "Além dos passeios guiados em parques, com logística organizada pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, as atividades também poderão ser realizadas em unidades como o Cemae, que poderá receber a equipe do Meio Ambiente para o desenvolvimento das ações", explicou a gerente.

A vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência ressaltou a importância do projeto e destacou a relevância do Censo da Pessoa com Deficiência para o fortalecimento das políticas públicas no município. "Essas ações são muito importantes porque ampliam o acesso das pessoas com deficiência a novas vivências e também dialogam diretamente com o trabalho que vem sendo feito a partir do Censo da Pessoa com Deficiência, que nos ajuda a conhecer melhor essa população, planejar ações mais assertivas e garantir políticas públicas cada vez mais inclusiva", destacou Luciana.

A proposta também prevê a unificação das atividades com projetos já existentes no município, potencializando os resultados e ampliando o alcance das iniciativas de educação ambiental e inclusão social. Além dos grupos já atendidos pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, o projeto será aberto à comunidade.

Segundo o subsecretário Lucas Alves, as atividades poderão ser integradas a diferentes ações já em andamento, fortalecendo a rede de inclusão do município. Ele informou ainda que a programação terá início após o período de Carnaval. "Queremos garantir que qualquer pessoa com deficiência, mesmo que não faça parte de um grupo específico, possa se inscrever e participar das atividades ao conhecer o projeto", completou Lucas.

O próximo passo será a definição do cronograma e da logística das ações, que serão divulgados pelos canais oficiais da Prefeitura de Barra Mansa.