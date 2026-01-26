Pela primeira vez, estudantes terão acesso ao kit completo logo nos primeiros dias de aulaFoto: Gabriel Borges
Alunos da rede municipal de Barra Mansa receberão uniformes novos no início do ano letivo
Pela primeira vez, estudantes terão acesso ao kit completo logo nos primeiros dias de aula
Barra Mansa inicia diagnóstico do coletivo de artesãos e planeja ações para 2026
Reunião promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico reuniu cerca de 60 profissionais e contou com parceria do Sebrae
Fábrica de Óculos de Barra Mansa inicia o ano em ritmo acelerado de atendimentos
Com quase 23 mil óculos entregues desde a inauguração, serviço garante acesso à saúde visual para crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade
Barra Mansa reforça ações de conservação urbana e ambiental em áreas centrais do município
Intervenções abrangem limpeza, manutenção paisagística e recuperação de espaços públicos, promovendo mais segurança e conforto à população
PRF recupera veículo furtado durante patrulhamento na Via Dutra, em Barra Mansa
Automóvel havia sido furtado em Angra dos Reis e está avaliado em mais de R$ 34 mil
Hemonúcleo de Barra Mansa convoca doadores para reverter queda no estoque de sangue
O+ e todos os tipos negativos estão em nível baixo ou crítico na unidade atualmente
