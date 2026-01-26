Pela primeira vez, estudantes terão acesso ao kit completo logo nos primeiros dias de aula - Foto: Gabriel Borges

Publicado 26/01/2026 14:17

Barra Mansa - Com a volta às aulas se aproximando, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Educação, informou que a entrega dos uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino terá início com o começo do ano letivo. Pela primeira vez na história do município, os kits serão disponibilizados já no início das aulas, com distribuição organizada ao longo das primeiras semanas.

A medida é resultado do planejamento adotado pela administração municipal e tem como objetivo garantir que os estudantes iniciem o ano letivo em igualdade de condições. Considerando o tamanho da rede municipal de ensino, a logística de entrega será realizada de forma escalonada.

O prefeito Luiz Furlani destacou que a antecipação da entrega representa um avanço na organização da rede pública de ensino e no atendimento às famílias. "As aulas estão começando e, pela primeira vez, os uniformes serão entregues já no início do ano letivo. Sabemos que a logística é grande, mas o planejamento foi feito para que esse processo aconteça de forma organizada, garantindo mais conforto e dignidade aos nossos alunos", afirmou o prefeito.

O kit escolar é composto por camisa branca, camisa regata, calça, casaco, short para os meninos e short e saia para as meninas. Neste ano, a prefeitura incluiu duas camisas azuis, ampliando para quatro o número total de camisas entregues aos estudantes da rede municipal.

As novas camisas azuis atendem a uma demanda apresentada por estudantes e familiares, especialmente em relação à rotina escolar e à durabilidade das peças.

A secretária municipal de Educação, Linamar Carvalho, explicou que cada unidade escolar será responsável por organizar o processo de entrega dos uniformes junto às famílias. "A entrega dos uniformes terá início com o começo das aulas. Cada escola fará seu próprio planejamento, de acordo com sua realidade, organizando o agendamento com os pais ou responsáveis para a retirada do material na própria unidade escolar. As diretorias entrarão em contato com as famílias para orientar sobre datas e horários", explicou Linamar.

A Secretaria Municipal de Educação informa ainda que o cronograma foi estruturado para garantir que todas as unidades escolares sejam atendidas ao longo das primeiras semanas do ano letivo.