Festa do padroeiro reuniu milhares de fiéis em missas, procissões e programação social - Foto: Paulo Dimas

Festa do padroeiro reuniu milhares de fiéis em missas, procissões e programação socialFoto: Paulo Dimas

Publicado 21/01/2026 11:45

Barra Mansa - Barra Mansa viveu, nesta terça-feira, dia 20, um dos momentos mais tradicionais e simbólicos do seu calendário religioso e cultural com a celebração de São Sebastião, padroeiro do município. Nem mesmo a chuva foi capaz de afastar os fiéis, que participaram intensamente das celebrações. Milhares de devotos acompanharam diversas missas e as duas procissões realizadas em honra a São Sebastião, percorrendo as ruas do Centro em um clima de fé, devoção e emoção.

A festividade, que teve início no dia 15 de janeiro, contou com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, e reuniu uma extensa programação religiosa e social ao longo dos últimos dias, com atividades sociais, como apresentações de shows regionais após as missas, barracas de alimentação, brinquedos para as crianças e outras atrações que reforçaram o caráter cultural e comunitário do evento.

O pároco da Igreja Matriz de São Sebastião, padre Renê de Oliveira, destacou a importância da celebração para a cidade. “A nossa Paróquia de São Sebastião, em Barra Mansa, se reúne mais uma vez com muita alegria, muito empenho e muita fé para celebrar o seu padroeiro, padroeiro da nossa amada cidade. É uma festa tradicional que, além de celebrar a fé e o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, é um dos principais pontos de convergência do povo de Barra Mansa e faz parte da cultura e da identidade do nosso povo”, afirmou.

O pároco também ressaltou o valor histórico do local da celebração. “Foi nessa colina que foi erguida a primeira capela da região de Barra Mansa para homenagear São Sebastião, o que torna esse momento ainda mais significativo para todos nós”, completou.

Padre Renê reforçou ainda a união de esforços para a realização da festa. “Essa é uma grande festa, um grande mutirão que envolve as nossas comunidades de igreja, grupos e movimentos, a sociedade civil e o poder público, em especial a Prefeitura Municipal de Barra Mansa, que incondicionalmente tem nos dado apoio para realizarmos essa belíssima celebração”, destacou.

Encerrando, o pároco deixou uma mensagem de fé e esperança para o município. “Que São Sebastião nos ensine, cada vez mais, a seguir Jesus Cristo, caminho verdadeiro, e que, ao celebrarmos esta festa, possamos renovar as bênçãos de Deus para todo o município de Barra Mansa, nossa querida casa”, finalizou.