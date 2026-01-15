A retirada será realizada no saguão do Centro Administrativo Municipal - Foto: Arquivo/PMBM

A retirada será realizada no saguão do Centro Administrativo MunicipalFoto: Arquivo/PMBM

Publicado 15/01/2026 15:44

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), comunica que a retirada de kits para a 35ª edição da Corrida de São Sebastião deverá ser feita no sábado, dia 17, das 10h às 15h, no saguão do Centro Administrativo Municipal. No ato da retirada, será necessário fazer a doação de 2 quilos de alimentos que serão destinados à Pastoral da Igreja Matriz de São Sebastião.

No último sábado foram disponibilizadas cerca de 1500 vagas para a corrida. Um 2º lote já está aberto e o seu pré-cadastro pode ser feito pelo site https://www.sympla.com.br/evento/pre-cadastro-corrida-sao-sebastiao/3276103. As vagas serão confirmadas no sábado, a partir das 16h, via WhatsApp. A retirada de kit para o segundo grupo, que não fez a inscrição anteriormente, será no domingo (18), das 6h às 7h; para efetuá-la, os cadastrados também deverão levar 2 quilos de alimentos.

O secretário de Esporte, Mario Jorge Ferreira, ressaltou a importância da realização de um evento que já é tradicional na cidade. “Estamos animados para mais uma Corrida de São Sebastião em Barra Mansa. Sabemos da importância que ela tem para o município, pois além de reunir uma grande quantidade de atletas, também celebra juntamente com a Igreja Matriz o dia do padroeiro da cidade. Que todos os participantes se divirtam e seja um grande evento”, comunicou.

A corrida acontece no domingo (18), às 7h30, com largada em frente à Praça da Igreja Matriz e percurso total de 7 quilômetros.



Festa de São Sebastião

A programação social da Festa de São Sebastião começa nesta quinta-feira (15) e vai até terça-feira (20), incluindo praça de alimentação e atrações musicais, além de um show de prêmios no domingo, dia 18.

Também está incluída na programação da festa do santo um leilão de gado em Antônio Rocha, no dia 07 de fevereiro, às 14h, unindo fazendeiros e pequenos produtores da região. Todas as ações contam com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura.



Na programação de shows estão:



- 15/01: DJ Dayene Teobaldo

- 16/01: Julinho Marassi e Gutemberg

- 17/01: Ricardinho

- 18/01: Tico Balanço e Grupo Kimanero (após o show de prêmios)

- 18/01: Peter e Alan

- 19/01: Camila Duarte

- 20/01: Jô e Samuel



Os shows começam após as missas, que estão marcadas para 19h30.