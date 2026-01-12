A 17ª edição da festa aconteceu em Barra Mansa no domingo e teve a participação de oito jornadasFoto: Paulo Dimas
Folia de Reis e São Sebastião reúne centenas de pessoas na Água Comprida
A 17ª edição da festa aconteceu em Barra Mansa no domingo e teve a participação de oito jornadas
Prefeitura de Barra Mansa apoia corrida e caminhada no bairro Colônia
Com a participação de 300 atletas, evento foi realizado no ponto final do bairro
Prefeitura de Barra Mansa e Igreja Católica alinham programação da Festa de São Sebastião
Reunião definiu ações de organização, segurança e a programação do evento, que acontecerá entre os dias 15 e 20 de janeiro
Programa Pague Bem Menos segue ativo em 2026 e amplia benefícios para consumidores em Barra Mansa
Iniciativa da Prefeitura oferece comparação diária de preços, conta com assistente virtual e prevê expansão para farmácias e combustíveis
Secretaria de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa projeta avanços para 2026
Trabalho no campo, investimentos em infraestrutura e apoio ao produtor estão entre os serviços desenvolvidos pela pasta
Inscrições para a Corrida de São Sebastião começam sábado
Evento tradicional abre o calendário esportivo de Barra Mansa em 2026, unindo esporte, fé e solidariedade
