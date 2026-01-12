A 17ª edição da festa aconteceu em Barra Mansa no domingo e teve a participação de oito jornadas - Foto: Paulo Dimas

A 17ª edição da festa aconteceu em Barra Mansa no domingo e teve a participação de oito jornadasFoto: Paulo Dimas

Publicado 12/01/2026 12:34

Barra Mansa - Na noite de domingo, dia 11, foi realizada a 17ª edição da Folia de Reis e São Sebastião, na região da Água Comprida, no bairro Vila Nova. O evento aconteceu na Praça Marcello Fonseca Drable e reuniu oito jornadas, arrastando centenas de pessoas durante a apresentação. Contou com apoio da Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura.

Moradora da localidade, Rosângela da Silva, elogiou a realização do evento e ressaltou a importância de manter as tradições. “É uma festa que valoriza a devoção e o respeito à religião. Gosto, participo e trabalho, além de recordar o Dia de São Sebastião. É uma tradição que vem de tempos em tempos, achei ótimo ver as pessoas se divertindo, incluindo as crianças. Parabéns a todos por esse evento”, comunicou.

O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, destacou a positividade da folia que a cada ano se fortalece mais. "A Folia representa a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus, unindo fé, história e folclore, com danças, instrumentos, cantos e a animação dos palhaços, que encantam crianças e adultos. Agradecemos ao prefeito Furlani, ao Beleza, que promove a festa no bairro, e a todas as folias que fazem esse momento acontecer", concluiu.