A largada acontece no dia 18 (domingo), em frente à Igreja MatrizFoto: Arquivo/PMBM

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL), abre no próximo sábado, dia 10, às 10h, as inscrições para a 35ª edição da Corrida de São Sebastião, uma das provas mais aguardadas do calendário esportivo do município. A largada acontece no dia 18 (domingo), às 7h30, em frente à Igreja Matriz, na Avenida Joaquim Leite, no Centro. Ao todo, serão disponibilizadas 1.500 vagas, com cadastro realizado exclusivamente pelo site www.cronovr.com.br

O percurso de sete quilômetros promete desafiar os atletas, que passarão por pontos centrais da cidade. A corrida segue até a altura da Apae, na Estamparia, retorna em direção à Delegacia (90ª DP), passa em frente ao cemitério, pela Avenida Roosevelt Brasil e tem chegada novamente na Praça da Matriz. A Guarda Municipal estará presente em todo o trajeto, garantindo a segurança dos participantes.

O secretário municipal de Esporte, Mário Jorge, destacou a importância da prova para a cidade e para os atletas. Segundo ele, a corrida abre oficialmente o calendário esportivo de 2026, repetindo o sucesso do ano anterior. "Estamos muito animados para mais uma edição. Neste ano ampliamos o número de vagas de 1200 para 1500 e as inscrições serão feitas de forma escalonada para dar mais oportunidade aos moradores da cidade efetivar sua participação. Essa corrida já faz parte da história de Barra Mansa e celebra o dia do nosso padroeiro", destacou o secretário.

Mais do que uma competição esportiva, a Corrida de São Sebastião também reforça seu caráter social. Para participar, cada atleta deverá doar dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados à Pastoral Social da Igreja Matriz de São Sebastião, contribuindo com famílias em situação de vulnerabilidade.

A retirada do kit do competidor será realizada no sábado, dia 17, das 10h às 14h, no saguão da Prefeitura. O material poderá ser retirado por terceiros, mediante apresentação de documento original com foto do atleta inscrito.